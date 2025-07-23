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Экономика России в режиме ожидания: когда наступит развязка

Экономика России в режиме ожидания: когда наступит развязка - 23.07.2025, ПРАЙМ

Экономика России в режиме ожидания: когда наступит развязка

Инфляция в четыре процента пока остается для России отдаленной перспективой. По прогнозам аналитиков, этого уровня не удастся достичь даже в 2026 году. Эксперты | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T06:06+0300

2025-07-23T06:06+0300

2025-07-23T06:06+0300

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россия

инфляция

инвестиции

прогноз

банк россии

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Инфляция в четыре процента пока остается для России отдаленной перспективой. По прогнозам аналитиков, этого уровня не удастся достичь даже в 2026 году. Эксперты сходятся во мнении, что сдерживающие факторы — от структурных дисбалансов до геополитической неопределенности — продолжат давить на цены. Споры ведутся и вокруг нейтральной ставки ЦБ в восемь процентов: оценки сроков ее достижения варьируются в зависимости от макроэкономических сценариев. Ключевой вопрос — как долго регулятор сможет позволить себе постепенное смягчение денежно-кредитной политики без риска нового витка инфляции?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеМежду инфляцией и рецессиейКак уже не раз отмечали в Банке России, сейчас главное — увидеть устойчивое снижение ценового давления. Это означает, что период высоких процентных ставок в экономике может затянуться. Задача денежно-кредитной политики остается прежней — сдерживать влияние внешних и внутренних факторов на рост инфляции. Экономисты отмечают, что при нынешних условиях достижение целевого уровня инфляции в четыре процента — задача не из простых. Она требует не только грамотной денежно-кредитной политики (ДКП), но и проведения структурных реформ. Необходимо устранять дисбалансы на рынке труда, повышать производительность и снижать зависимость от импорта.С одной стороны, добиться целевых показателей можно, условно говоря, хоть завтра. Благодаря высокой ставке иметь инфляцию и в четыре, и даже в два процента — не проблема, говорит главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Другое дело, что ценой этого будет рецессия."В условиях ограниченной торговли и перманентных шоков сложно достичь и удерживать целевую инфляцию в относительно коротком промежутке времени. Быстро сбить высокую инфляцию можно, но для подстройки этого показателя к цели потребуется больше времени. Мы ожидаем достижения нейтральной ставки ЦБ на горизонте 3-4 лет, когда инфляция около четырех процентов станет устойчивой, и инфляционные ожидания приблизятся к этому значению", — отмечает специалист.Впереди три года умеренного сниженияНейтральная ключевая ставка в восемь процентов — долгосрочная цель, которую ЦБ может достичь не раньше 2027–2028 годов, считает аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан. И то — при условии, что экономика войдет в фазу устойчивого роста."Период мягкого снижения ключевой ставки может растянуться на 18–24 месяца, начиная с июля 2025 года, когда ожидается снижение до 18 процентов. Скорее всего, ставка будет снижаться по 0,5–1 процентному пункту на каждом заседании, с паузами для оценки эффекта. Если инфляция продолжит падать умеренно (как сейчас до отметки 9,3), то к концу года ставка может опуститься до 12–14 процентов, а полный цикл "мягкого" снижения завершится к 2026 году. Но при новых шоках, таких как скачки цен на нефть, этот период может удлиниться и до трех лет", — рассуждает экономист.Согласно результатам макроэкономического опроса, проведенного Банком России, ожидаемый средний уровень инфляции в 2025 году составит 9,1 процента. Только спустя три года возможен выход на уровень среднего показателя инфляции в четыре процента. При этом среднегодовая ключевая ставка в 2028 году ожидается в размере 8,5 процента годовых. А темпы роста ВВП приблизятся к двум процентам только к 2028 году. До этого периода они будут находиться в пределах 1,6-1,8 процента, прогнозирует доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко."Напомню, темп прироста ВВП в 2024 году составил 4,3 процента. Да, сохранение ключевой ставки на высоком уровне долгое время негативно сказывается на деловой активности, особенно малого и среднего бизнеса. Но такие темпы роста ВВП вряд ли могут способствовать быстрому снижению уровня инфляции. В такой ситуации денежно-кредитная политика ЦБ остается основным инструментом для поддержания показателя на целевом уровне и указывает на длительный период мягкого снижения ставки", — поясняет эксперт.ЦБ не спешит, бизнес не сдаетсяС тем, что достижение уровня инфляции в четыре процента в течение года представляется практически невозможным, согласна и специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева. Помимо вышеперечисленных факторов, которые мешают этому процессу, эксперт отмечает сохраняющийся дефицит рабочей силы, рост бюджетных расходов, а так же высокую волатильность на внешних рынках."При совокупности нынешних обстоятельств мы также ожидаем нейтральные восемь процентов по ставке ЦБ не ранее 2028 года. Условие — достижение целевых показателей инфляции к концу 2027 — началу 2028. При стабилизации инфляционных ожиданий и снижении геополитической напряженности регулятор сможет перейти и к более мягкой политике, причем без риска дестабилизации экономики. К слову, эксперты часто бывают излишне консервативны. Например, в середине 2010-х годов мало кто верил в быстрое достижение уровня инфляции в четыре процента, на деле же это произошло очень быстро", — напоминает специалист.Несмотря на то, что достижение целевого уровня инфляции к 2026 году представляется маловероятным, ситуация на макроуровне не вызывает паники, считает управляющий партнер компании MAIN DIVISION Андрей Глушкин. Напротив, считает он, предпринимаются последовательные и уже дающие результаты меры по стабилизации: ключевая ставка удерживается на высоком уровне для сдерживания избыточного спроса, инфляционные ожидания снижаются, а бизнес и население постепенно адаптируются к новым условиям."На макроэкономическом уровне позитивным сигналом является то, что экономика демонстрирует способность к адаптации. Несмотря на санкционное давление, логистические и структурные вызовы, внутренний рынок остается устойчивым. Государство продолжает поддерживать стратегические отрасли, расширяются механизмы субсидирования, перераспределяются бюджетные приоритеты. Все это помогает избежать резких экономических провалов и формирует фундамент для дальнейшей стабилизации ценовой среды в среднесрочной перспективе", — подчеркивает эксперт.Не инфляцией единойОчевидно, что Банк России начнет цикл мягкого снижения ключевой ставки уже в ближайшие кварталы. Разумеется, при условии продолжения тенденции к снижению инфляции, продолжает Глушкин. К примеру, для малого и среднего предпринимательства это означает постепенное удешевление заимствований, рост инвестиционной активности и улучшение условий для расширения бизнеса. Уже сейчас заметно, что предприниматели начинают активнее планировать масштабирование бизнеса, особенно в секторах с локальной добавленной стоимостью — производстве, сфере услуг и агропроме.Позитивной тенденцией также становится повышение общей финансовой грамотности и более ответственное поведение, как со стороны бизнеса, так и потребителей, отмечают экономисты. Все более осознанным становится управление денежными потоками. Многие ориентируются не только на выживание, но и на стратегическое развитие. В таких условиях даже высокая ставка не является угрожающим и сдерживающим фактором, если за ней стоит предсказуемая и понятная макроэкономическая политика.Таким образом, несмотря на то что инфляция в четыре процента может быть достигнута не ранее 2028 года, сама динамика изменений внушает осторожный, но уверенный оптимизм. Экономика адаптируется, государство и Центробанк действуют последовательно, а бизнес находит новые точки роста. Это значит, что устойчивость уже становится новой нормой.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

россия, инфляция, инвестиции, прогноз, банк россии