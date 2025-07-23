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Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Сумской области - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Сумской области
Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Сумской области - 23.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Сумской области
Объект Сумской областной энергетической компании поврежден после ночных взрывов в регионе, сообщает министерство энергетики Украины. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:34+0300
2025-07-23T12:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Объект Сумской областной энергетической компании поврежден после ночных взрывов в регионе, сообщает министерство энергетики Украины. Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в регионе начались массовые отключения света. "Повреждено энергетическое оборудование одного из объектов компании "Сумыоблэнерго". Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ
12:34 23.07.2025
 
Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Сумской области

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта "Сумыоблэнерго" после взрывов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Объект Сумской областной энергетической компании поврежден после ночных взрывов в регионе, сообщает министерство энергетики Украины.
Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в регионе начались массовые отключения света.
"Повреждено энергетическое оборудование одного из объектов компании "Сумыоблэнерго". Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДмитрий ПесковВСУ
 
 
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