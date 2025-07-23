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Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ

Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ

Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ

Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:13+0300

2025-07-23T11:13+0300

2025-07-23T11:13+0300

спецоперация на украине

украина

валерий герасимов

всу

washington post

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. Как пишет издание, на этой неделе Сырскому исполнится 60 лет и он достигнет установленного на Украине пенсионного возраста. "Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку", - говорится в сообщении Washington Post. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. ВСУ понесли там значительные потери – более 76 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров.

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украина, валерий герасимов, всу, washington post