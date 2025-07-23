Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250723/wp-859815811.html
Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ
Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ
Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ
Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:13+0300
2025-07-23T11:13+0300
спецоперация на украине
украина
валерий герасимов
всу
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. Как пишет издание, на этой неделе Сырскому исполнится 60 лет и он достигнет установленного на Украине пенсионного возраста. "Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку", - говорится в сообщении Washington Post. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. ВСУ понесли там значительные потери – более 76 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров.
https://1prime.ru/20250723/syrskiy-859814901.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_e25074c5f39f229cd712e8f40584bb97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, валерий герасимов, всу, washington post
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Валерий Герасимов, ВСУ, Washington Post
11:13 23.07.2025
 
Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ

WP: Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью.
Как пишет издание, на этой неделе Сырскому исполнится 60 лет и он достигнет установленного на Украине пенсионного возраста.
"Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку", - говорится в сообщении Washington Post.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. ВСУ понесли там значительные потери – более 76 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
"Хотят денег". Сырский сделал тяжелое признание о новобранцах в ВСУ
10:56
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВалерий ГерасимовВСУWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала