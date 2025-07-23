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Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября - 23.07.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Граждане, которые отметят 80-летие в августе, с сентября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T03:03+0300
2025-07-23T03:03+0300
общество
пенсия
пенсионеры
социальный фонд
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Граждане, которые отметят 80-летие в августе, с сентября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, если в августе размер фиксированной выплаты у этой категории граждан составит 8907,70 рубля, то после увеличения она достигнет 17815,40 рубля."Более того, с 2025 года помимо удвоения фиксированной выплаты таким пенсионерам также автоматически начисляется надбавка за уход (ее размер в настоящее время составляет 1314 рублей). Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет равна 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10221,70 рубля", - отметил Балынин.Повышение пенсионной выплаты реализуется без какого-либо заявления гражданина вне зависимости от способа получения страховой пенсии: все сделано максимально удобно, в автоматическом режиме. У Социального фонда России есть абсолютно все данные для осуществления такого повышения.
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общество , пенсия, пенсионеры, социальный фонд, россия
Общество , пенсия, пенсионеры, Социальный фонд, РОССИЯ
03:03 23.07.2025
 
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября

Доцент Балынин: отпраздновавшим 80-летие в августе удвоят фиксированную выплату

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Граждане, которые отметят 80-летие в августе, с сентября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, если в августе размер фиксированной выплаты у этой категории граждан составит 8907,70 рубля, то после увеличения она достигнет 17815,40 рубля.
"Более того, с 2025 года помимо удвоения фиксированной выплаты таким пенсионерам также автоматически начисляется надбавка за уход (ее размер в настоящее время составляет 1314 рублей). Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет равна 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10221,70 рубля", - отметил Балынин.
Повышение пенсионной выплаты реализуется без какого-либо заявления гражданина вне зависимости от способа получения страховой пенсии: все сделано максимально удобно, в автоматическом режиме. У Социального фонда России есть абсолютно все данные для осуществления такого повышения.
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