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"Изменит ход войны". В Британии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"Изменит ход войны". В Британии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
"Изменит ход войны". В Британии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Изменит ход войны". В Британии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
Европейские страны продолжают игнорировать катастрофу на Украине, что может полностью изменить ход конфликта. Об этом в материале для издания Telegraph сообщил... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:26+0300
2025-07-23T08:27+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Европейские страны продолжают игнорировать катастрофу на Украине, что может полностью изменить ход конфликта. Об этом в материале для издания Telegraph сообщил журналист Хамиш де Бреттон-Гордон."После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток", — сказано в тексте материала.По мнению автора, западные политики в настоящее время предпочитают думать об отпуске, хотя не имеют на него права, учитывая плачевное положение Украины.Он также подчеркнул, что произнесенная ранее речь главы Минобороны Великобритании Джона Хили об увеличении поставок вооружения Киева не произвела на союзников никакого эффекта.
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запад, сво
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, СВО
08:26 23.07.2025 (обновлено: 08:27 23.07.2025)
 
"Изменит ход войны". В Британии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине

Журналист Гордон: в Европе игнорируют катастрофу на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Европейские страны продолжают игнорировать катастрофу на Украине, что может полностью изменить ход конфликта. Об этом в материале для издания Telegraph сообщил журналист Хамиш де Бреттон-Гордон.
"После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток", — сказано в тексте материала.
По мнению автора, западные политики в настоящее время предпочитают думать об отпуске, хотя не имеют на него права, учитывая плачевное положение Украины.
Он также подчеркнул, что произнесенная ранее речь главы Минобороны Великобритании Джона Хили об увеличении поставок вооружения Киева не произвела на союзников никакого эффекта.
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