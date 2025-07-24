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Продажи новых автомобилей в ЕС в июне снизились на 7,3%

Продажи новых автомобилей в ЕС в июне снизились на 7,3% - 24.07.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в ЕС в июне снизились на 7,3%

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июне сократились на 7,3% в годовом выражении, до 1 010 201 штуки, свидетельствуют данные Европейской... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:54+0300

2025-07-24T09:54+0300

2025-07-24T09:54+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июне сократились на 7,3% в годовом выражении, до 1 010 201 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В июне наблюдалось значительное снижение (числа регистраций автомобилей в ЕС - ред.) на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что... свидетельствует о сложной глобальной экономической ситуации для автопроизводителей", - пишет ACEA. На крупнейших рынках динамика в июне в основном показала снижение: в Германии показатель сократился на 13,8%, во Франции - на 6,7%, в Италии - на 17,4%, в Испании был зафиксирован рост на 15,2% к прошлому году. В январе-июне зафиксировано снижение продаж новых авто в странах ЕС - на 1,9% в годовом выражении, до 5 576 568 машин. В том числе во Франции снижение составило 7,9%, в Германии - 4,7%, в Италии - 3,6%, в Испании был зафиксирован рост на 13,9%. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в июне снизились на 7,8% к прошлому году, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - на 16,1%, группы Renault - на 0,5%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в июне сократились на 39,5%, до 20 349 единиц. В январе-июне продажи Volkswagen выросли на 2,3%, Stellantis - упали на 11,1%, Renault - выросли на 5%, Tesla - снизились на 43,7%, до 70 655 машин. Продажи бензиновых автомобилей снизились в июне на 25,4%, до 280 150 машин, дизельных - на 34,1%, до 90 991 машины, аккумуляторных - выросли на 7,8%, до 168 488 авто, подключаемых гибридных - увеличились на 41,6%, до 94 178 машин, гибридных электрических - поднялись на 6,1%, до 341 827 автомобилей, остальных - выросли на 10%, до 34 566 машин. В январе-июне продажи бензиновых автомобилей снизились на 21,2%, до 1 585 357 машин, дизельных - на 28,1%, до 524 339 машин, аккумуляторных - выросли на 22%, до 869 271 авто, подключаемых гибридных - поднялись на 19,5%, до 469 410 машин, гибридных электрических - увеличились на 17,1%, до 1 942 762 автомобилей, остальных - выросли на 3%, до 185 429 машин.

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бизнес, мировая экономика, германия, франция, италия, ес, stellantis, renault, renault duster, авто