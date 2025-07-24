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Авторынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге

Авторынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге - 24.07.2025, ПРАЙМ

Авторынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге

Автомобильный рынок России в июне текущего года сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:44+0300

2025-07-24T12:44+0300

2025-07-24T12:44+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в июне текущего года сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Российский автомобильный рынок, который в мае опустился на шестую строчку в европейском первенстве, по итогам июня 2025 года сохранил ее... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место", - говорится в сообщении "Автостата". Лидерство в рейтинге по итогам июня сохранила Германия, где было продано 256,2 тысячи новых автомобилей (на 13,8% меньше, чем в июне 2024 года), а на второй строчке закрепилась второй месяц подряд Великобритания с показателем 191,3 тысячи штук (+6,7% в годовом выражении). На третью позицию с четвертой поднялась Франция - 169,5 тысячи штук (-6,7% в годовом выражении), а на четвертое с третьего опустилась Италия (132,3 тысячи штук). Замыкает топ-5, как и в мае, Испания с результатом проданных машин в 119,1 тысячи штук. Как сообщал "Автостат" в начале июля, в России в первый месяц лета было продано 90,1 тысячи новых легковых автомобилей - на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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бизнес, россия, европа, германия, великобритания, авто