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В немецком концерне Hensoldt сообщили о поставке Украине радаров - 24.07.2025, ПРАЙМ
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В немецком концерне Hensoldt сообщили о поставке Украине радаров
В немецком концерне Hensoldt сообщили о поставке Украине радаров - 24.07.2025, ПРАЙМ
В немецком концерне Hensoldt сообщили о поставке Украине радаров
Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о получении заказа на поставку радаров для усиления ПВО Украины на сумму более 340 миллионов евро. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T22:30+0300
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спецоперация на украине
германия
военная помощь украине
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о получении заказа на поставку радаров для усиления ПВО Украины на сумму более 340 миллионов евро. "Hensoldt получил крупный заказ на поставку радаров для усиления противовоздушной обороны Украины. В рамках комплексного пакета заказов на сумму более 340 миллионов евро будут поставлены высокоэффективные радары TRML-4D и радары ближнего действия SPEXER 2000 3D MkIII", - говорится в пресс-релизе на сайте концерна. Радар TRML-4D позволяет быстро обнаружить и сопроводить около 1,5 тысячи целей, включая крылатые ракеты, дроны, самолеты и вертолеты, в радиусе до 250 километров, а радар SPEXER, среди прочего, способен находить низколетящие воздушные цели, уточняется в сообщении. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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германия, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине
22:30 24.07.2025
 
В немецком концерне Hensoldt сообщили о поставке Украине радаров

В немецком концерне Hensoldt сообщили о поставке Украине радаров на €340 млн

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Hensoldt сообщил о получении заказа на поставку радаров для усиления ПВО Украины на сумму более 340 миллионов евро.
"Hensoldt получил крупный заказ на поставку радаров для усиления противовоздушной обороны Украины. В рамках комплексного пакета заказов на сумму более 340 миллионов евро будут поставлены высокоэффективные радары TRML-4D и радары ближнего действия SPEXER 2000 3D MkIII", - говорится в пресс-релизе на сайте концерна.
Радар TRML-4D позволяет быстро обнаружить и сопроводить около 1,5 тысячи целей, включая крылатые ракеты, дроны, самолеты и вертолеты, в радиусе до 250 километров, а радар SPEXER, среди прочего, способен находить низколетящие воздушные цели, уточняется в сообщении.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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