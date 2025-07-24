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Китай впервые за три года не закупал американскую нефть

Китай впервые за три года не закупал американскую нефть - 24.07.2025, ПРАЙМ

Китай впервые за три года не закупал американскую нефть

Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T05:17+0300

2025-07-24T05:17+0300

2025-07-24T05:17+0300

нефть

экономика

мировая экономика

китай

сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота". Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем - четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов. В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях - рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов. При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая. Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия - в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ - на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт - на 15%, до 732 миллионов долларов. Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны - до 3,95 миллиарда долларов.

китай

сша

саудовская аравия

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нефть, мировая экономика, китай, сша, саудовская аравия