Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/kitaj-859852503.html
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть - 24.07.2025, ПРАЙМ
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть
Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T05:17+0300
2025-07-24T05:17+0300
нефть
экономика
мировая экономика
китай
сша
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859852503.jpg?1753323439
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота". Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем - четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов. В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях - рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов. При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая. Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия - в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ - на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт - на 15%, до 732 миллионов долларов. Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны - до 3,95 миллиарда долларов.
китай
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, китай, сша, саудовская аравия
Нефть, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
05:17 24.07.2025
 
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть

Китай впервые за три года не закупал американскую нефть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота".
Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем - четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов.
В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях - рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов.
При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая.
Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия - в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ - на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт - на 15%, до 732 миллионов долларов.
Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны - до 3,95 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаКИТАЙСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала