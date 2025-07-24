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Китай впервые за три года не закупал американскую нефть
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть - 24.07.2025, ПРАЙМ
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть
Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T05:17+0300
2025-07-24T05:17+0300
2025-07-24T05:17+0300
нефть
экономика
мировая экономика
китай
сша
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота".
Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем - четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов.
В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях - рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов.
При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая.
Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия - в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ - на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт - на 15%, до 732 миллионов долларов.
Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны - до 3,95 миллиарда долларов.
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нефть, мировая экономика, китай, сша, саудовская аравия
Нефть, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть
Китай впервые за три года не закупал американскую нефть
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота".
Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем - четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов.
В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях - рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов.
При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая.
Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия - в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ - на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт - на 15%, до 732 миллионов долларов.
Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны - до 3,95 миллиарда долларов.