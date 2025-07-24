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Украинский военнопленный рассказал, как можно откупиться от командиров ВСУ
Украинский военнопленный рассказал, как можно откупиться от командиров ВСУ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Украинский военнопленный рассказал, как можно откупиться от командиров ВСУ
Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:57+0300
2025-07-24T08:57+0300
2025-07-24T08:57+0300
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ДОНЕЦК, 24 июл – ПРАЙМ. Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко. "Есть такая возможность "откупиться" от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции. И то же самое за 150, за 100 тысяч можно себе сделать отпуск на 3 месяца. На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег", — сказал Литвиненко. По его словам, в некоторых случаях командиры и вовсе забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, в обмен не отправляя тех на боевые задачи. "Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь", — добавил он.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Украинский военнопленный рассказал, как можно откупиться от командиров ВСУ
Пленный Литвиненко: командиры ВСУ берут с военнослужащих от $2400 за отказ от боевых задач
ДОНЕЦК, 24 июл – ПРАЙМ. Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко.
"Есть такая возможность "откупиться" от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции. И то же самое за 150, за 100 тысяч можно себе сделать отпуск на 3 месяца. На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег", — сказал Литвиненко.
По его словам, в некоторых случаях командиры и вовсе забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, в обмен не отправляя тех на боевые задачи.
"Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь", — добавил он.
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