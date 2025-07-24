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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - 24.07.2025, ПРАЙМ
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:39+0300
2025-07-24T16:39+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения. "Заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал соответствующее видео. Зампред Совбеза также осмотрел образцы вооружения и военной техники.
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Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Дмитрий Медведев, ВКонтакте, Совбез
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения.
"Заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал соответствующее видео.
Зампред Совбеза также осмотрел образцы вооружения и военной техники.
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев