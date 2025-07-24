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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - 24.07.2025, ПРАЙМ

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T16:39+0300

2025-07-24T16:39+0300

2025-07-24T16:39+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения. "Заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал соответствующее видео. Зампред Совбеза также осмотрел образцы вооружения и военной техники.

https://1prime.ru/20250718/medvedev-859675367.html

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россия, промышленность, рф, дмитрий медведев, вконтакте, совбез