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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - 24.07.2025, ПРАЙМ
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:39+0300
2025-07-24T16:39+0300
вооружения
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения. "Заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал соответствующее видео. Зампред Совбеза также осмотрел образцы вооружения и военной техники.
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россия, промышленность, рф, дмитрий медведев, вконтакте, совбез
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Дмитрий Медведев, ВКонтакте, Совбез
16:39 24.07.2025
 
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения.
"Заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал соответствующее видео.
Зампред Совбеза также осмотрел образцы вооружения и военной техники.
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