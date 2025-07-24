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Нефть дорожает на данных по запасам в США
Нефть дорожает на данных по запасам в США - 24.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в четверг утром растут после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:46+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении высокого спроса в летний сезон, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 68,75 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 65,53 доллара. В среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по объему запасов нефти в стране. Так, за неделю, завершившуюся 18 июля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 419 миллионов баррелей, что оказалось больше, чем ожидали аналитики. Запасы дистиллятов увеличились на 2,9 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 109,9 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей. Показатель все еще находится вблизи самого низкого сезонного уровня с 1996 года, отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер. "Это свидетельствует о том, что спрос летом в Северном полушарии был относительно высоким", - комментируют аналитики ANZ.
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нефть, рынок, сша
Экономика, Нефть, Рынок, США
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Нефть дорожает на данных по запасам в США
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении высокого спроса в летний сезон, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 8.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 68,75 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 65,53 доллара.
В среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по объему запасов нефти в стране. Так, за неделю, завершившуюся 18 июля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 419 миллионов баррелей, что оказалось больше, чем ожидали аналитики.
Запасы дистиллятов увеличились на 2,9 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 109,9 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей. Показатель все еще находится вблизи самого низкого сезонного уровня с 1996 года, отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.
"Это свидетельствует о том, что спрос летом в Северном полушарии был относительно высоким", - комментируют аналитики ANZ.
Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США