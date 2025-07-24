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Bloomberg: в Европе обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Bloomberg: в Европе обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти
Bloomberg: в Европе обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти - 24.07.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: в Европе обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти
Британская компания British Petroleum (BP) и итальянская Eni SpA обвинили Азербайджан в продаже загрязненной нефти, говорится в материале агентства Bloomberg. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:03+0300
2025-07-24T09:03+0300
энергетика
ес
азербайджан
нефть
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Британская компания British Petroleum (BP) и итальянская Eni SpA обвинили Азербайджан в продаже загрязненной нефти, говорится в материале агентства Bloomberg."Компания BP Plc сообщила, что ей известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что итальянская Eni SpA также заявила о закупке партии загрязненной нефти, часть которой уже попала в ее систему переработки.Согласно изданию, в некоторых партиях обнаружились частицы органических хлоридов, которые могут нанести ущерб оборудованию на этапе переработки.
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ес, азербайджан, нефть
Энергетика, ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, Нефть
09:03 24.07.2025
 
Bloomberg: в Европе обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти

Bloomberg: две компании в ЕС обвинили Азербайджан в продаже загрязненной нефти

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Британская компания British Petroleum (BP) и итальянская Eni SpA обвинили Азербайджан в продаже загрязненной нефти, говорится в материале агентства Bloomberg.
"Компания BP Plc сообщила, что ей известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что итальянская Eni SpA также заявила о закупке партии загрязненной нефти, часть которой уже попала в ее систему переработки.
Согласно изданию, в некоторых партиях обнаружились частицы органических хлоридов, которые могут нанести ущерб оборудованию на этапе переработки.
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