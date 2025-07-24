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Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения - 24.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения
Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются в пределах 1% на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения после публикации статистики о нефтяных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:42+0300
2025-07-24T14:42+0300
экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются в пределах 1% на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения после публикации статистики о нефтяных запасах в США и в ключе торговых перспектив, следует из данных торгов. По состоянию на 14.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 68,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 65,79 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 18 июля сократились на 3,2 миллиона баррелей, тогда как прогноз предполагал снижение на 1,6 миллиона. Запасы бензина снизились сильнее ожиданий, а запасы дистиллятов - неожиданно выросли. Добыча в стране, по данным ведомства, снизилась за неделю на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки. Инвесторы также оценивают перспективы по торговле. Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам. Перспективы по торговле влияют на ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по нефтяному спросу.
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нефть, рынок, сша, ес
Экономика, Нефть, Рынок, США, ЕС
14:42 24.07.2025
 
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения

Нефть дорожает в пределах 1% на ожиданиях баланса спроса и предложения

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются в пределах 1% на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения после публикации статистики о нефтяных запасах в США и в ключе торговых перспектив, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 68,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 65,79 доллара.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 18 июля сократились на 3,2 миллиона баррелей, тогда как прогноз предполагал снижение на 1,6 миллиона.
Запасы бензина снизились сильнее ожиданий, а запасы дистиллятов - неожиданно выросли. Добыча в стране, по данным ведомства, снизилась за неделю на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки.
Инвесторы также оценивают перспективы по торговле. Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам.
Перспективы по торговле влияют на ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по нефтяному спросу.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Нефть дорожает на данных по запасам в США
08:46
 
ЭкономикаНефтьРынокСШАЕС
 
 
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