https://1prime.ru/20250724/neft-859884703.html
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения - 24.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения
Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются в пределах 1% на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения после публикации статистики о нефтяных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:42+0300
2025-07-24T14:42+0300
2025-07-24T14:42+0300
экономика
нефть
рынок
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются в пределах 1% на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения после публикации статистики о нефтяных запасах в США и в ключе торговых перспектив, следует из данных торгов. По состоянию на 14.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 68,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 65,79 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 18 июля сократились на 3,2 миллиона баррелей, тогда как прогноз предполагал снижение на 1,6 миллиона. Запасы бензина снизились сильнее ожиданий, а запасы дистиллятов - неожиданно выросли. Добыча в стране, по данным ведомства, снизилась за неделю на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки. Инвесторы также оценивают перспективы по торговле. Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам. Перспективы по торговле влияют на ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по нефтяному спросу.
https://1prime.ru/20250724/neft-859857311.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, ес
Экономика, Нефть, Рынок, США, ЕС
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения
Нефть дорожает в пределах 1% на ожиданиях баланса спроса и предложения
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются в пределах 1% на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения после публикации статистики о нефтяных запасах в США и в ключе торговых перспектив, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 68,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 65,79 доллара.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 18 июля сократились на 3,2 миллиона баррелей, тогда как прогноз предполагал снижение на 1,6 миллиона.
Запасы бензина снизились сильнее ожиданий, а запасы дистиллятов - неожиданно выросли. Добыча в стране, по данным ведомства, снизилась за неделю на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки.
Инвесторы также оценивают перспективы по торговле. Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам.
Перспективы по торговле влияют на ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по нефтяному спросу.
Нефть дорожает на данных по запасам в США