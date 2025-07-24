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В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти

В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти

Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:46+0300

2025-07-24T18:46+0300

2025-07-24T18:55+0300

экономика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в Минэнерго."В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250724/neft-859884703.html

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