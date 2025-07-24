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В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти - 24.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250724/neft-859895739.html
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти
Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:46+0300
2025-07-24T18:55+0300
экономика
минэнерго рф
экспорт
нефть
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в Минэнерго."В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - сказано в сообщении.
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минэнерго рф, экспорт, нефть
Экономика, Минэнерго РФ, экспорт, Нефть
18:46 24.07.2025 (обновлено: 18:55 24.07.2025)
 
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти

Минэнерго: нефтяники РФ сократили экспортные поставки для стабилизации ситуации

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в Минэнерго.
"В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - сказано в сообщении.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения
14:42
 
ЭкономикаМинэнерго РФэкспортНефть
 
 
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