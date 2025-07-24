https://1prime.ru/20250724/neft-859895739.html
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти
Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:46+0300
2025-07-24T18:46+0300
2025-07-24T18:55+0300
экономика
минэнерго рф
экспорт
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/10/831351060_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_e90eba5fde5c178e88a0dec3748e5197.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в Минэнерго."В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250724/neft-859884703.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/10/831351060_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_e54f3761f4c2a2e1b5b2e88dc56312a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минэнерго рф, экспорт, нефть
Экономика, Минэнерго РФ, экспорт, Нефть
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти
Минэнерго: нефтяники РФ сократили экспортные поставки для стабилизации ситуации
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок для стабилизации ситуации, заявили в Минэнерго.
"В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - сказано в сообщении.
Нефть дорожает на ожиданиях в отношении баланса спроса и предложения