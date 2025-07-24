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Цены на нефть идут вверх

Цены на нефть идут вверх - 24.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вверх

Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1% на фоне стабильного спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:59+0300

2025-07-24T18:59+0300

2025-07-24T18:59+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1% на фоне стабильного спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% относительно предыдущего закрытия, до 69,26 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 66,15 доллара. "Поддержку ценам оказали свежие данные Минэнерго США... Хотя показатель ниже темпов снижения неделей ранее (-3,86 млн), он все же сигнализирует о стабильном спросе", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июля, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 419 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,6 миллиона баррелей. "Сама по себе реакция рынка остается сдержанной. Участники уже учитывают в ценах сезонное падение запасов, а тревоги по поводу замедления мировой экономики и роста предложения от стран вне ОПЕК+ продолжают ограничивать потенциал роста", - добавил аналитик. По мнению Скрябина, дополнительным фактором неопределенности остаются геополитические риски, включая ситуацию вокруг Курдистана и возможные новые санкции со стороны Запада, а также ожидания от предстоящего заседания ФРС. Аналитик считает, что локальная слабость доллара США также играет в пользу Brent.

https://1prime.ru/20250723/neft-859842858.html

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торги, нефть, цены, спрос