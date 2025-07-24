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Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ
Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ
Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T21:20+0300
2025-07-24T21:20+0300
спецоперация на украине
пентагон
помощь украине
медики
подготовка
финансирование
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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона. Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий. В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
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пентагон, помощь украине, медики, подготовка, финансирование
Спецоперация на Украине, Пентагон, помощь Украине, медики, Подготовка, финансирование
21:20 24.07.2025
 
Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ

РИА Новости: Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© CC BY 2.0 / gregwest98
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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона.
Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов.
Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий.
В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох, пишут СМИ
9 июля, 11:23
 
Спецоперация на УкраинеПентагонпомощь УкраинемедикиПодготовкафинансирование
 
 
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