https://1prime.ru/20250724/pentagon-859898343.html

Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ

Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ

Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ

Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T21:20+0300

2025-07-24T21:20+0300

2025-07-24T21:20+0300

спецоперация на украине

пентагон

помощь украине

медики

подготовка

финансирование

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/77/841257757_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_5464115ef238fafc637bb7b9a232b6f9.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона. Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий. В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.

https://1prime.ru/20250709/oruzhie-859319489.html

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пентагон, помощь украине, медики, подготовка, финансирование