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Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ
Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ
Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T21:20+0300
2025-07-24T21:20+0300
2025-07-24T21:20+0300
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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона. Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий. В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
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пентагон, помощь украине, медики, подготовка, финансирование
Спецоперация на Украине, Пентагон, помощь Украине, медики, Подготовка, финансирование
Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков, пишут СМИ
РИА Новости: Пентагон выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков
ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона.
Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов.
Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий.
В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
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