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Сербия попросила США отсрочить санкции против NIS - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250724/serbiya--859881194.html
Сербия попросила США отсрочить санкции против NIS
Сербия попросила США отсрочить санкции против NIS - 24.07.2025, ПРАЙМ
Сербия попросила США отсрочить санкции против NIS
Правительство Сербии запросило минфин США об отсрочке санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:41+0300
2025-07-24T13:41+0300
энергетика
нефть
сша
сербия
белград
петер сийярто
александр вучич
nis
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БЕЛГРАД, 24 июл – ПРАЙМ. Правительство Сербии запросило минфин США об отсрочке санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", на 180 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Российско-сербская компания 18 июля в пятый раз запросила минфин США об отсрочке введения санкций. NIS 26 июня получил четвертую временную лицензию на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций до 29 июля. "Джедович-Ханданович сообщила, что правительство сегодня направило новый запрос Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которым поддержало запрос NIS на продление действующего разрешения на работу компании до 29 июля на дополнительные 180 дней", - указала пресс-служба кабмина на официальном сайте в четверг. "Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США и запрос на исключение из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на понимание США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
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нефть, сша, сербия, белград, петер сийярто, александр вучич, nis, газпром, нпз
Энергетика, Нефть, США, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Петер Сийярто, Александр Вучич, NIS, Газпром, НПЗ
13:41 24.07.2025
 
Сербия попросила США отсрочить санкции против NIS

Правительство Сербии запросило у США отсрочку санкций против компании NIS на 180 дней

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© flickr.com / graneits
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БЕЛГРАД, 24 июл – ПРАЙМ. Правительство Сербии запросило минфин США об отсрочке санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", на 180 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Российско-сербская компания 18 июля в пятый раз запросила минфин США об отсрочке введения санкций. NIS 26 июня получил четвертую временную лицензию на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций до 29 июля.
"Джедович-Ханданович сообщила, что правительство сегодня направило новый запрос Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которым поддержало запрос NIS на продление действующего разрешения на работу компании до 29 июля на дополнительные 180 дней", - указала пресс-служба кабмина на официальном сайте в четверг.
"Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США и запрос на исключение из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на понимание США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.
Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
"Газпром" прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении NIS
21 мая, 20:24
 
ЭнергетикаНефтьСШАСЕРБИЯБЕЛГРАДПетер СийяртоАлександр ВучичNISГазпромНПЗ
 
 
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