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"Большое корыто долго тонет". Вассерман подсказал, как быстрее разбить ВСУ - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Большое корыто долго тонет". Вассерман подсказал, как быстрее разбить ВСУ
"Большое корыто долго тонет". Вассерман подсказал, как быстрее разбить ВСУ - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Большое корыто долго тонет". Вассерман подсказал, как быстрее разбить ВСУ
С непрекращающимся западным финансированием Украина способна противостоять России еще долгое время, и чтобы ускорить ее падение, необходимо доказать западным... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T17:41+0300
2025-07-24T17:41+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
анатолий вассерман
мнение
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. С непрекращающимся западным финансированием Украина способна противостоять России еще долгое время, и чтобы ускорить ее падение, необходимо доказать западным спонсорам Киева, что их траты не принесут им какой-либо польза. Такое мнение в эфире канала "Первый севастопольский" высказал известный эрудит, публицист, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман.Украина возлагает свои главные надежды на западных спонсоров, которые поставляют ей все необходимое для продолжения боевых действий - и в первую очередь деньги. Следовательно, непрекращающееся западное финансирование вселяет в киевский режим надежду на выживание и даже на то, что ему удастся нанести России ущерб, отметил Вассерман."Большое корыто долго тонет, поэтому, - считает депутат, - Украина в нынешнем своем террористическом виде может продержаться еще долго".Исходя из этого, он предполагает, что на сегодняшний день главная задача Российской Федерации заключается в том, чтобы доказать западным спонсорам Украины, "что они деньги уже давным-давно выбрасывают на ветер".И как только западные спонсоры Киева "проникнутся осознанием" того факта, что из финансирования Украины им не удастся извлечь сколько-нибудь значимой пользы, "вот тогда и начнет Украина сыпаться, потому что исчезнет финансирование", считает Вассерман.
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конфликт на украине, всу, анатолий вассерман, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, Анатолий Вассерман, мнение
17:41 24.07.2025
 
"Большое корыто долго тонет". Вассерман подсказал, как быстрее разбить ВСУ

Вассерман: необходимо доказать спонсорам Киева, что их траты не принесут пользы

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. С непрекращающимся западным финансированием Украина способна противостоять России еще долгое время, и чтобы ускорить ее падение, необходимо доказать западным спонсорам Киева, что их траты не принесут им какой-либо польза. Такое мнение в эфире канала "Первый севастопольский" высказал известный эрудит, публицист, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман.
Украина возлагает свои главные надежды на западных спонсоров, которые поставляют ей все необходимое для продолжения боевых действий - и в первую очередь деньги. Следовательно, непрекращающееся западное финансирование вселяет в киевский режим надежду на выживание и даже на то, что ему удастся нанести России ущерб, отметил Вассерман.
"Большое корыто долго тонет, поэтому, - считает депутат, - Украина в нынешнем своем террористическом виде может продержаться еще долго".
Исходя из этого, он предполагает, что на сегодняшний день главная задача Российской Федерации заключается в том, чтобы доказать западным спонсорам Украины, "что они деньги уже давным-давно выбрасывают на ветер".
И как только западные спонсоры Киева "проникнутся осознанием" того факта, что из финансирования Украины им не удастся извлечь сколько-нибудь значимой пользы, "вот тогда и начнет Украина сыпаться, потому что исчезнет финансирование", считает Вассерман.
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Вчера, 15:36
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВСУАнатолий Вассерманмнение
 
 
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