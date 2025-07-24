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"Транснефть" взыскала 83 миллиона рублей с IBM и ее партнера ООО "Маллит"

"Транснефть" взыскала 83 миллиона рублей с IBM и ее партнера ООО "Маллит" - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" взыскала 83 миллиона рублей с IBM и ее партнера ООО "Маллит"

Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал более 83 миллионов рублей солидарно с крупного американского производителя программного обеспечения IBM и... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:20+0300

2025-07-24T15:20+0300

2025-07-24T15:49+0300

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россия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал более 83 миллионов рублей солидарно с крупного американского производителя программного обеспечения IBM и российского ООО "Маллит", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как пояснил представитель истца, иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере предоплаченных услуг технической поддержки ПО, которую ответчики в нарушение условий договора прекратили в марте 2022 года.Российская компания, по словам юриста "Транснефти", приобрела сертификаты техподдержки программного обеспечения через реселлеров и дистрибьюторов IBM, оплатила эти сертификаты, активировала их на сайте IBM, акцептовала все лицензионные соглашения.По условиям соглашений, техподдержка, которую оказывала сама IBM, должна была действовать до 31 декабря 2023 года. Однако, как пояснил истец, она была прекращена в одностороннем порядке, в связи с чем "Транснефть" потребовала вернуть неотработанный аванс.Истец уточнил, что непосредственно у "Транснефти" был договор с ООО "Маллит", партнером IBM, у "Маллита" - договор с дистрибьютором ООО "Монт", а у "Монта" - с ирландской "дочкой" IBM. Сначала "Маллит" и "Монт" были привлечены к делу в статусе третьих лиц, а иск был предъявлен только к IBM. Впоследствии суд по ходатайству истца привлек в качестве соответчика IBM Ireland Product Distribution Ltd и перевел в статус еще одного соответчика "Маллит".Представитель "Маллита" заявил в суде о пропуске трехлетнего срока исковой давности, так как о нарушении его прав истцу стало известно в марте 2022 года, а исковые требования к российской компании он предъявил только в мае этого года. Кроме того, российский ответчик заявил, что он не прекращал техподдержку, потому что никогда ее не оказывал, а свои обязательства по передаче сертификатов исполнил.В итоге суд отклонил требования к ответчику IBM Ireland Product Distribution Ltd, а всю сумму иска решил взыскать солидарно с IBM и "Маллита"."Транснефть" в сентябре подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - этот иск к IBM. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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россия, транснефть, ibm