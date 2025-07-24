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Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты

Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты - 24.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты

Делегирование бытовых задач всё чаще становится частью повседневной жизни. Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг опросили 10 000 россиян старше 18 лет*, чтобы... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:01+0300

2025-07-24T08:01+0300

2025-07-24T08:01+0300

эксклюзив

исследование

общество

услуги

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косметика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Делегирование бытовых задач всё чаще становится частью повседневной жизни. Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг опросили 10 000 россиян старше 18 лет*, чтобы узнать, какие из них наиболее популярны. Они также выяснили, где люди ищут специалистов и сколько готовы платить за исполнение таких задач.В результате опроса выяснилось, что больше половины (66%) уже обращались за такими сервисами. Чаще всего востребован ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты (24%) и сборка мебели (21%). Мастеров ищут в основном через онлайн-платформы (57%), а при выборе в основном ориентируются на отзывы, цену и гарантию качества.Результаты опроса показали, что популярность делегирования домашних задач продолжает расти. В числе самых популярных направлений — ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты, включая макияж и прически (24%), а также сборка и ремонт мебели (21%). Чуть реже запрашивают сантехнические работы (18%), разовую уборку (16%), регулярный клининг (14%) и уход за растениями (14%). Услуги по перевозке (12%), репетиторство (10%) и выгул питомцев (8%) остаются нишевыми категориями, но уже находят свою стабильную аудиторию.По данным Авито Услуг, на платформе действительно наблюдается увеличение спроса на эти услуги. В июне 2025 года интерес к макияжу и парикмахерским услугам вырос в России на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Также россияне на 11% чаще искали специалистов, готовых починить и обслужить технику. Услуги по ремонту и отделке помещений стали востребованнее на 10%. Спрос на генеральную и регулярную уборку в июне 2025 года вырос на 6%, а на грузоперевозки — на 5%. Также вырос интерес к обучению и курсам — новые знания готовы получать на 4% больше россиян.По данным опроса, среди тех, кто интересуется бытовыми услугами, 4% заказывают их несколько раз в неделю, ещё 5% — примерно раз в неделю. Каждый десятый (10%) обращается к таким сервисам 1–2 раза в месяц, а 19% — реже, чем раз в месяц. Около трети (29%) пользовались услугами один или несколько раз, но не делают этого регулярно. В целом, каждый третий (66%) хотя бы раз обращался за бытовыми услугами.Причины обращения к мастерам различны. Почти половина респондентов (44%) объясняют это необходимостью специальных навыков, ещё 38% уверены, что специалисты справятся с задачей лучше. При этом более четверти стремится освободить время для отдыха (27%), а 16% — делегировать часть домашних обязанностей.Наиболее популярным способом найти специалиста остаются онлайн-платформы— их выбирает больше половины опрошенных (57%). Почти каждый второй (45%) предпочитает искать мастеров через друзей или знакомых. Ещё 26% обращаются к соцсетям, 24% — к специализированным агентствам.Чаще всего россияне узнают о сервисах, через которые можно заказывать подобные услуги,через рекламу на сайтах с объявлениями — на нее обращают внимание 41% респондентов. Столько же обращаются к советам друзей, коллег и родственников (41%). Поисковые системы и соцсети делят третью строчку (по 23%). Телевизионную рекламу учитывают 13% опрошенных, объявления на маркетплейсах — 11%, а наружные носители и продвижение у блогеров — 9% и 8% соответственно.Пользователи выбирают специалиста по трём основным критериям: отзывы (58%), гарантии качества (56%) и цена (также 56%). Интересно, что женщины чаще ориентируются на отзывы — так ответили 65% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составляет 50%. Почти четверть (26%) всех респондентов учитывает скорость выполнения заказа, а каждый пятый (20%) — удобство интерфейса и сервиса.Больше трети респондентов (39%) тратят на бытовые услуги до 5 000 рублей в месяц. Почти столько же (30%) укладываются в диапазон от 5 000 до 10 000 рублей. Ежемесячные расходы от 10 000 до 15 000 рублей отметили 16% участников опроса. Ещё 8% укладываются в бюджет от 15 000 до 25 000 рублей, 4% — от 25 000 до 35 000 рублей, а 2% — в сумму от 35 000 до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей тратят также 2% опрошенных. В среднем на бытовые услуги у жителей России уходит 9 708 рублей в месяц, при этом в Москве тратят — 10 487 рублей, а в Санкт-Петербурге — 8 550 рублей.*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, исследование, общество , услуги, дом, косметика