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Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты
Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты
Делегирование бытовых задач всё чаще становится частью повседневной жизни. Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг опросили 10 000 россиян старше 18 лет*, чтобы... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:01+0300
2025-07-24T08:01+0300
эксклюзив
исследование
общество
услуги
дом
косметика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Делегирование бытовых задач всё чаще становится частью повседневной жизни. Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг опросили 10 000 россиян старше 18 лет*, чтобы узнать, какие из них наиболее популярны. Они также выяснили, где люди ищут специалистов и сколько готовы платить за исполнение таких задач.В результате опроса выяснилось, что больше половины (66%) уже обращались за такими сервисами. Чаще всего востребован ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты (24%) и сборка мебели (21%). Мастеров ищут в основном через онлайн-платформы (57%), а при выборе в основном ориентируются на отзывы, цену и гарантию качества.Результаты опроса показали, что популярность делегирования домашних задач продолжает расти. В числе самых популярных направлений — ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты, включая макияж и прически (24%), а также сборка и ремонт мебели (21%). Чуть реже запрашивают сантехнические работы (18%), разовую уборку (16%), регулярный клининг (14%) и уход за растениями (14%). Услуги по перевозке (12%), репетиторство (10%) и выгул питомцев (8%) остаются нишевыми категориями, но уже находят свою стабильную аудиторию.По данным Авито Услуг, на платформе действительно наблюдается увеличение спроса на эти услуги. В июне 2025 года интерес к макияжу и парикмахерским услугам вырос в России на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Также россияне на 11% чаще искали специалистов, готовых починить и обслужить технику. Услуги по ремонту и отделке помещений стали востребованнее на 10%. Спрос на генеральную и регулярную уборку в июне 2025 года вырос на 6%, а на грузоперевозки — на 5%. Также вырос интерес к обучению и курсам — новые знания готовы получать на 4% больше россиян.По данным опроса, среди тех, кто интересуется бытовыми услугами, 4% заказывают их несколько раз в неделю, ещё 5% — примерно раз в неделю. Каждый десятый (10%) обращается к таким сервисам 1–2 раза в месяц, а 19% — реже, чем раз в месяц. Около трети (29%) пользовались услугами один или несколько раз, но не делают этого регулярно. В целом, каждый третий (66%) хотя бы раз обращался за бытовыми услугами.Причины обращения к мастерам различны. Почти половина респондентов (44%) объясняют это необходимостью специальных навыков, ещё 38% уверены, что специалисты справятся с задачей лучше. При этом более четверти стремится освободить время для отдыха (27%), а 16% — делегировать часть домашних обязанностей.Наиболее популярным способом найти специалиста остаются онлайн-платформы— их выбирает больше половины опрошенных (57%). Почти каждый второй (45%) предпочитает искать мастеров через друзей или знакомых. Ещё 26% обращаются к соцсетям, 24% — к специализированным агентствам.Чаще всего россияне узнают о сервисах, через которые можно заказывать подобные услуги,через рекламу на сайтах с объявлениями — на нее обращают внимание 41% респондентов. Столько же обращаются к советам друзей, коллег и родственников (41%). Поисковые системы и соцсети делят третью строчку (по 23%). Телевизионную рекламу учитывают 13% опрошенных, объявления на маркетплейсах — 11%, а наружные носители и продвижение у блогеров — 9% и 8% соответственно.Пользователи выбирают специалиста по трём основным критериям: отзывы (58%), гарантии качества (56%) и цена (также 56%). Интересно, что женщины чаще ориентируются на отзывы — так ответили 65% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составляет 50%. Почти четверть (26%) всех респондентов учитывает скорость выполнения заказа, а каждый пятый (20%) — удобство интерфейса и сервиса.Больше трети респондентов (39%) тратят на бытовые услуги до 5 000 рублей в месяц. Почти столько же (30%) укладываются в диапазон от 5 000 до 10 000 рублей. Ежемесячные расходы от 10 000 до 15 000 рублей отметили 16% участников опроса. Ещё 8% укладываются в бюджет от 15 000 до 25 000 рублей, 4% — от 25 000 до 35 000 рублей, а 2% — в сумму от 35 000 до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей тратят также 2% опрошенных. В среднем на бытовые услуги у жителей России уходит 9 708 рублей в месяц, при этом в Москве тратят — 10 487 рублей, а в Санкт-Петербурге — 8 550 рублей.*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет
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ПРАЙМ
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эксклюзив, исследование, общество , услуги, дом, косметика
Эксклюзив, исследование, Общество , услуги, дом, косметика
08:01 24.07.2025
 
Эксперты подсчитали месячные траты россиян на услуги для дома и красоты

Авито: россияне тратят в среднем 9 708 рублей в месяц на услуги для дома и ухода

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкУчастницы перед началом финалов конкурсов красоты
Участницы перед началом финалов конкурсов красоты - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Делегирование бытовых задач всё чаще становится частью повседневной жизни. Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг опросили 10 000 россиян старше 18 лет*, чтобы узнать, какие из них наиболее популярны. Они также выяснили, где люди ищут специалистов и сколько готовы платить за исполнение таких задач.
В результате опроса выяснилось, что больше половины (66%) уже обращались за такими сервисами. Чаще всего востребован ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты (24%) и сборка мебели (21%). Мастеров ищут в основном через онлайн-платформы (57%), а при выборе в основном ориентируются на отзывы, цену и гарантию качества.
Результаты опроса показали, что популярность делегирования домашних задач продолжает расти. В числе самых популярных направлений — ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты, включая макияж и прически (24%), а также сборка и ремонт мебели (21%). Чуть реже запрашивают сантехнические работы (18%), разовую уборку (16%), регулярный клининг (14%) и уход за растениями (14%). Услуги по перевозке (12%), репетиторство (10%) и выгул питомцев (8%) остаются нишевыми категориями, но уже находят свою стабильную аудиторию.
По данным Авито Услуг, на платформе действительно наблюдается увеличение спроса на эти услуги. В июне 2025 года интерес к макияжу и парикмахерским услугам вырос в России на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Также россияне на 11% чаще искали специалистов, готовых починить и обслужить технику. Услуги по ремонту и отделке помещений стали востребованнее на 10%. Спрос на генеральную и регулярную уборку в июне 2025 года вырос на 6%, а на грузоперевозки — на 5%. Также вырос интерес к обучению и курсам — новые знания готовы получать на 4% больше россиян.
Какие бытовые услуги вам наиболее интересны?

Параметр

Доля респондентов, %

Ремонт техники

28%

Услуги в сфере красоты (макияж, прическа)

24%

Ремонт, сборка мебели

21%

Обслуживание сантехники

18%

Генеральная уборка (разовая)

16%

Регулярная уборка (клининг)

14%

Уход за растениями (садовник, флорист)

14%

Грузовые перевозки

12%

Услуги по обучению (репетиторы)

10%

Выгул питомцев

8%

По данным опроса, среди тех, кто интересуется бытовыми услугами, 4% заказывают их несколько раз в неделю, ещё 5% — примерно раз в неделю. Каждый десятый (10%) обращается к таким сервисам 1–2 раза в месяц, а 19% — реже, чем раз в месяц. Около трети (29%) пользовались услугами один или несколько раз, но не делают этого регулярно. В целом, каждый третий (66%) хотя бы раз обращался за бытовыми услугами.
Причины обращения к мастерам различны. Почти половина респондентов (44%) объясняют это необходимостью специальных навыков, ещё 38% уверены, что специалисты справятся с задачей лучше. При этом более четверти стремится освободить время для отдыха (27%), а 16% — делегировать часть домашних обязанностей.
Наиболее популярным способом найти специалиста остаются онлайн-платформы— их выбирает больше половины опрошенных (57%). Почти каждый второй (45%) предпочитает искать мастеров через друзей или знакомых. Ещё 26% обращаются к соцсетям, 24% — к специализированным агентствам.
Чаще всего россияне узнают о сервисах, через которые можно заказывать подобные услуги,через рекламу на сайтах с объявлениями — на нее обращают внимание 41% респондентов. Столько же обращаются к советам друзей, коллег и родственников (41%). Поисковые системы и соцсети делят третью строчку (по 23%). Телевизионную рекламу учитывают 13% опрошенных, объявления на маркетплейсах — 11%, а наружные носители и продвижение у блогеров — 9% и 8% соответственно.
Как вы обычно узнаете о компаниях, которые предоставляют услуги для дома?

Параметр

Доля респондентов, %

Реклама на сайтах с объявлениями

41%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

41%

Реклама в поисковых системах

23%

Реклама в соцсетях

23%

Реклама на ТВ

13%

Реклама на маркетплейсах

11%

Наружная реклама

9%

Реклама у блогеров

8%

Пользователи выбирают специалиста по трём основным критериям: отзывы (58%), гарантии качества (56%) и цена (также 56%). Интересно, что женщины чаще ориентируются на отзывы — так ответили 65% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составляет 50%. Почти четверть (26%) всех респондентов учитывает скорость выполнения заказа, а каждый пятый (20%) — удобство интерфейса и сервиса.
На что вы обращаете внимание при выборе мастера по услугам для дома?

Параметр

Доля респондентов, %

Отзывы и рекомендации

58%

Гарантия качества и надежности специалиста

56%

Доступная цена

56%

Оперативное предоставление услуг

26%

Удобство сервиса для заказа услуг

20%

Больше трети респондентов (39%) тратят на бытовые услуги до 5 000 рублей в месяц. Почти столько же (30%) укладываются в диапазон от 5 000 до 10 000 рублей. Ежемесячные расходы от 10 000 до 15 000 рублей отметили 16% участников опроса. Ещё 8% укладываются в бюджет от 15 000 до 25 000 рублей, 4% — от 25 000 до 35 000 рублей, а 2% — в сумму от 35 000 до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей тратят также 2% опрошенных. В среднем на бытовые услуги у жителей России уходит 9 708 рублей в месяц, при этом в Москве тратят — 10 487 рублей, а в Санкт-Петербурге — 8 550 рублей.
Сколько вы в среднем тратите в месяц на услуги для дома?

Параметр

Доля респондентов, %

До 5 000 рублей

39%

От 5 001 до 10 000 рублей

30%

От 10 001 до 15 000 рублей

16%

От 15 001 до 25 000 рублей

8%

От 25 001 до 35 000 рублей

4%

От 35 001 до 50 000 рублей

2%

Более 50 000 рублей

2%

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет
 
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