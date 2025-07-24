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США стали сильнее зависеть от России. Такого не ожидал даже Трамп

США стали сильнее зависеть от России. Такого не ожидал даже Трамп - 24.07.2025, ПРАЙМ

США стали сильнее зависеть от России. Такого не ожидал даже Трамп

Тарифы Дональда Трампа, введенные в отношении ряда стран, сыграли на руку России — США стали более зависимыми от наших удобрений. Поставки карбамида в Америку... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T06:06+0300

2025-07-24T06:06+0300

2025-07-24T06:06+0300

статья

мировая экономика

сша

дональд трамп

максим чирков

рэу им. г.в.плеханова

удобрения

мировая торговля

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ, Светлана Медведева. Тарифы Дональда Трампа, введенные в отношении ряда стран, сыграли на руку России — США стали более зависимыми от наших удобрений. Поставки карбамида в Америку увеличились в два раза. Однако недавно американский лидер, похоже, вспомнил, что давно не вводил новых пошлин и пригрозил России 100% тарифами на ряд товаров. Эксперты предупреждают — если тарифы затронут российские удобрения, это нанесет серьезный удар по сельскому хозяйству самих США. Введет ли Трамп пошлины на российские удобрения в ущерб своей стране, или они окажутся в "белом списке", — читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНепредвиденные последствияТарифная политика нынешнего президента США привела к "непредвиденным последствиям", пишет газета Washington Post. А именно — Америка начала закупать больше удобрений у России. По данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае поставки карбамида из России составили 64%. Это примерно в два раза больше, чем до введения 10-процентных тарифов для большинства стран, включая других поставщиков удобрений, таких как Катар и Алжир. Карбамид — распространенное удобрение, которое используется для выращивания пшеницы, кукурузы и риса.По мнению кандидата политических наук, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Денисенковой, рост зависимости Соединенных Штатов от импорта российских удобрений — это не просто экономическая аномалия, а прямое следствие ошибок прошлой тарифной политики, инициированной администрацией Трампа.Однако нам такой просчет только на руку. Для России рост объемов экспорта — однозначно позитивный момент."Пошлины на импорт удобрений из некоторых стран сделали поставки из России относительно более выгодными. В результате российские экспортеры заняли освободившуюся нишу и стали для американских фермеров одними из самых надежных и доступных поставщиков", — отмечает Денисенкова.По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в январе-июне 2025 года Россия в целом нарастила экспорт минеральных удобрений на 8% в годовом выражении, до 22,7 миллиона тонн. В планах ассоциации — до 2030 года увеличить выпуск агрохимической продукции до 80 миллионов тонн в год. Экспорт в этот период должен вырасти в 1,5 раза — до 58 миллионов тонн в год.Стандартные угрозыНа фоне данных о росте зависимости от российскмих удобрений недавнее заявление Трампа о введении 100% пошлин против России выглядит необычно. Напомним, 14 июля американский лидер пообещал ввести тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Каких именно товаров это коснется, Трамп не уточнил.Между тем доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков назвал введение 100% пошлин маловероятным."На мой взгляд, Соединенные Штаты абсолютно не заинтересованы в ухудшении состояния собственной экономики. И в целом Дональд Трамп наиболее жесткие свои решения откладывает или отменяет, и это становится предметом переговоров", — указал Чирков.С тем, что угрозы ввести 100-процентные пошлины на российские товары выглядят скорее как инструмент давления, чем как реальный шаг, способный привести к устойчивым изменениям, согласна и Наталья Денисенкова.По мнению Максима Чиркова, если пошлины и будут введены, то с огромным количеством исключений.Критическая важностьРоссийские удобрения играют критическую роль в продовольственной системе США. Если пошлины все же коснутся их, это вызовет целый ряд негативных последствий, отмечает Денисенкова. Прежде всего, можно ожидать резкого роста цен на удобрения, что ударит по бюджетам сельхозпроизводителей и, как следствие, приведет к удорожанию продуктов питания. По ее словам, существует риск снижения урожайности из-за сокращения объемов внесения удобрений, что, в свою очередь, повлияет на экспортный потенциал американской сельскохозяйственной продукции."Кроме того, усиление экономического давления может привести к активизации протестного движения со стороны аграрного лобби, особенно в ключевых сельскохозяйственных штатах Среднего Запада: Айове, Небраске, Канзасе, Южной Дакоте, Миннесоте, Иллинойсе и других. Эти штаты традиционно играют важную роль на президентских выборах, поскольку входят в так называемый "фермерский пояс", где сельское население составляет значительную часть электората. Также нельзя недооценивать влияние фермерского лобби на законодательный процесс и бюджетную политику", - рассуждает эксперт.Выход есть, но его нетДля компенсации возможных потерь в поставках из России США могут рассмотреть несколько альтернативных вариантов. Например, Канада и Мексика уже сейчас являются торговыми партнерами, однако их производственные мощности и объемы поставок ограничены. Израиль и Иордания поставляют калийные удобрения, но логистика и стоимость делают их менее привлекательными. Белоруссия — потенциальный поставщик, но страна сталкивается с международными санкциями и ограниченными производственными возможностями. Индия и Китай обладают большими объемами производства, но вопросы качества, логистики и надежности поставок остаются открытыми, рассуждает Денисенкова.Развитие внутреннего производства — единственный долгосрочный путь к независимости, но он требует значительных инвестиций и времени. Таким образом, полная замена российских удобрений в краткосрочной перспективе невозможна без существенных экономических издержек для страны, говорит эксперт.Зависимость от российских удобрений стала неожиданным, но логичным итогом прошлой тарифной политики, и для ее преодоления потребуется как время, так и стратегический подход. Таким образом, политика Трампа может столкнуться с необходимостью найти баланс между внешнеполитическими амбициями и экономическими реалиями, заключила Денисенкова.

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, сша, дональд трамп, максим чирков, рэу им. г.в.плеханова, удобрения, мировая торговля