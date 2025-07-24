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"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья
"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья
Если Киев капитулирует, борьбу с Россией продолжат украинские партизаны по примеру бандеровского движения на Западной Украине после окончания Второй Мировой... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:25+0300
2025-07-24T17:44+0300
спецоперация на украине
украина
капитуляция
партизаны
мнение
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Если Киев капитулирует, борьбу с Россией продолжат украинские партизаны по примеру бандеровского движения на Западной Украине после окончания Второй Мировой войны. Такую версию развития событий в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung выдвинул профессор Института истории Восточной Европы Венского университета Филипп Тер."Даже если Украина будет вынуждена капитулировать, мира не будет. Это иллюзия", - утверждает профессор. Он уверен, что в этом случае на Украине неизбежно будет организовано подпольное вооруженное сопротивление, которое будет вести партизанскую войну по примеру той, что вели бандеровцы в послевоенные годы."Украинские партизаны уже вели ее, и весьма успешно", - подчеркнул Тер, после чего напомнил про непростые обстоятельства, в которых бандеровцам пришлось воевать в первые годы после Второй мировой войны.
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украина, капитуляция, партизаны, мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, капитуляция, партизаны, мнение
16:25 24.07.2025 (обновлено: 17:44 24.07.2025)
 
"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья

Профессор Тер: если Киев капитулирует, на Украине начнется партизанская война

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Если Киев капитулирует, борьбу с Россией продолжат украинские партизаны по примеру бандеровского движения на Западной Украине после окончания Второй Мировой войны. Такую версию развития событий в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung выдвинул профессор Института истории Восточной Европы Венского университета Филипп Тер.
"Даже если Украина будет вынуждена капитулировать, мира не будет. Это иллюзия", - утверждает профессор.
Он уверен, что в этом случае на Украине неизбежно будет организовано подпольное вооруженное сопротивление, которое будет вести партизанскую войну по примеру той, что вели бандеровцы в послевоенные годы.
"Украинские партизаны уже вели ее, и весьма успешно", - подчеркнул Тер, после чего напомнил про непростые обстоятельства, в которых бандеровцам пришлось воевать в первые годы после Второй мировой войны.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАкапитуляцияпартизанымнение
 
 
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