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"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья
"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья
Если Киев капитулирует, борьбу с Россией продолжат украинские партизаны по примеру бандеровского движения на Западной Украине после окончания Второй Мировой... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:25+0300
2025-07-24T16:25+0300
2025-07-24T17:44+0300
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мнение
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Если Киев капитулирует, борьбу с Россией продолжат украинские партизаны по примеру бандеровского движения на Западной Украине после окончания Второй Мировой войны. Такую версию развития событий в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung выдвинул профессор Института истории Восточной Европы Венского университета Филипп Тер."Даже если Украина будет вынуждена капитулировать, мира не будет. Это иллюзия", - утверждает профессор. Он уверен, что в этом случае на Украине неизбежно будет организовано подпольное вооруженное сопротивление, которое будет вести партизанскую войну по примеру той, что вели бандеровцы в послевоенные годы."Украинские партизаны уже вели ее, и весьма успешно", - подчеркнул Тер, после чего напомнил про непростые обстоятельства, в которых бандеровцам пришлось воевать в первые годы после Второй мировой войны.
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украина, капитуляция, партизаны, мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, капитуляция, партизаны, мнение
"Украинские партизаны". В ЕС надеются на успех бандеровского подполья
Профессор Тер: если Киев капитулирует, на Украине начнется партизанская война
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Если Киев капитулирует, борьбу с Россией продолжат украинские партизаны по примеру бандеровского движения на Западной Украине после окончания Второй Мировой войны. Такую версию развития событий в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung
выдвинул профессор Института истории Восточной Европы Венского университета Филипп Тер.
"Даже если Украина будет вынуждена капитулировать, мира не будет. Это иллюзия", - утверждает профессор.
Он уверен, что в этом случае на Украине неизбежно будет организовано подпольное вооруженное сопротивление, которое будет вести партизанскую войну по примеру той, что вели бандеровцы в послевоенные годы.
"Украинские партизаны уже вели ее, и весьма успешно", - подчеркнул Тер, после чего напомнил про непростые обстоятельства, в которых бандеровцам пришлось воевать в первые годы после Второй мировой войны.
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