https://1prime.ru/20250725/avto-859882340.html
Эксперты отметили рост доли китайских авто с пробегом от дилеров на рынке
Эксперты отметили рост доли китайских авто с пробегом от дилеров на рынке - 25.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили рост доли китайских авто с пробегом от дилеров на рынке
Авто.ру Бизнес провел анализ дилерских продаж автомобилей с пробегом за первое полугодие 2025 года. Китайские бренды увеличили долю рынка с 7% до 11,5%. Все... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:00+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Авто.ру Бизнес провел анализ дилерских продаж автомобилей с пробегом за первое полугодие 2025 года. Китайские бренды увеличили долю рынка с 7% до 11,5%. Все модели из топ-10 авто по продажам у дилеров упали в цене, лидером первого полугодия 2025 стала LADA Granta, сместив KIA Rio.По итогам первого полугодия 2025 года доля подержанных автомобилей из Китая при продажах в дилерских центрах выросла с 7% до 11,5%. Для сравнения, Япония сохраняет первое место — 21% рынка, это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Германия сохраняет позиции (20%), а Южная Корея теряет долю сразу на 3 процентных пункта (до 19,4%)."Из-за доминирующего положения китайских автомобилей на рынке новых автомобилей после 2022 года, мы видим смещение спроса в парке авто с пробегом. Со временем доля продаж китайских авто в пробеге будет только расти. Кроме того, китайские автомобили становятся всё более привычным выбором: они относительно свежие, технологичные и конкурентоспособны по цене", — отмечает Алёна Иноземцева, директор по развитию и продажам Авто.ру.Топ-10 авто с пробегом по итогам полугодия: LADA Granta, KIA Rio, LADA Vesta, Hyundai Solaris, VW Polo, Ford Focus, KIA Sportage, VW Tiguan, Skoda Octavia, Toyota Camry. Изменения в лидерах — Granta вышла на первое место, опередив корейские и немецкие хиты.Все модели из топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом от дилеров упали в цене по сравнению с первым полугодием 2024 года. Наибольшее снижение — у KIA Rio и Hyundai Solaris — более 13% (1,09 млн и 1 млн рублей соответственно). На 6–9% снизилась средняя стоимость LADA Granta (до 699 тысяч рублей), Vesta (до 1,04 млн рублей) и Ford Focus (до 735 тысяч рублей). Одновременно падают и объемы сделок: у лидеров спад достигает 28–30%."Снижение цен связано с тем, что парк автомобилей стареет, а средний пробег растёт. Покупатели экономят, а продавцы держат машины дольше до продажи, — поясняет Алёна Иноземцева. — Дополнительное давление на продажи авто с пробегом оказывают дорогие автокредиты, программы господдержки и субсидирование кредитов от автопроизводителей для новых автомобилей".
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эксклюзив, авто
Экономика, Эксклюзив, Авто
Эксперты отметили рост доли китайских авто с пробегом от дилеров на рынке
Авто.ру Бизнес: доля китайских авто с пробегом от дилеров увеличилась в 1,5 раза
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Авто.ру Бизнес провел анализ дилерских продаж автомобилей с пробегом за первое полугодие 2025 года. Китайские бренды увеличили долю рынка с 7% до 11,5%. Все модели из топ-10 авто по продажам у дилеров упали в цене, лидером первого полугодия 2025 стала LADA Granta, сместив KIA Rio.
По итогам первого полугодия 2025 года доля подержанных автомобилей из Китая при продажах в дилерских центрах выросла с 7% до 11,5%. Для сравнения, Япония сохраняет первое место — 21% рынка, это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Германия сохраняет позиции (20%), а Южная Корея теряет долю сразу на 3 процентных пункта (до 19,4%).
"Из-за доминирующего положения китайских автомобилей на рынке новых автомобилей после 2022 года, мы видим смещение спроса в парке авто с пробегом. Со временем доля продаж китайских авто в пробеге будет только расти. Кроме того, китайские автомобили становятся всё более привычным выбором: они относительно свежие, технологичные и конкурентоспособны по цене", — отмечает Алёна Иноземцева, директор по развитию и продажам Авто.ру.
Топ-10 авто с пробегом по итогам полугодия: LADA Granta, KIA Rio, LADA Vesta, Hyundai Solaris, VW Polo, Ford Focus, KIA Sportage, VW Tiguan, Skoda Octavia, Toyota Camry. Изменения в лидерах — Granta вышла на первое место, опередив корейские и немецкие хиты.
Все модели из топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом от дилеров упали в цене по сравнению с первым полугодием 2024 года. Наибольшее снижение — у KIA Rio и Hyundai Solaris — более 13% (1,09 млн и 1 млн рублей соответственно). На 6–9% снизилась средняя стоимость LADA Granta (до 699 тысяч рублей), Vesta (до 1,04 млн рублей) и Ford Focus (до 735 тысяч рублей). Одновременно падают и объемы сделок: у лидеров спад достигает 28–30%.
"Снижение цен связано с тем, что парк автомобилей стареет, а средний пробег растёт. Покупатели экономят, а продавцы держат машины дольше до продажи, — поясняет Алёна Иноземцева. — Дополнительное давление на продажи авто с пробегом оказывают дорогие автокредиты, программы господдержки и субсидирование кредитов от автопроизводителей для новых автомобилей".
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