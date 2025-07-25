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Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1%
Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1% - 25.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала в пятницу на 1,49%, а марка Аи-95 и летнее дизельное топливо подешевели на 1,17% в ожидании распространения | 25.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала в пятницу на 1,49%, а марка Аи-95 и летнее дизельное топливо подешевели на 1,17% в ожидании распространения запрета экспорта бензина на всех производителей, следует из материалов торгов. Власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России, пока только на август, сообщил РИА Новости накануне источник, знакомый с ходом обсуждения. Продлевать ли запрет на сентябрь - будет решаться позднее. Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России к закрытию пятницы составила 65 314 рублей за тонну, Аи-95 - 75 435 рублей. Летнее дизтопливо по итогам сессии подешевело до 57 824 рублей за тонну. Авиакеросин снизился в цене на 0,82%, до 71 256 рублей. Мазут же подорожал на 0,74%, до 25 543 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,96%, до 18 912 рублей за тонну. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынок, еаэс
Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала на 1,49%
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала в пятницу на 1,49%, а марка Аи-95 и летнее дизельное топливо подешевели на 1,17% в ожидании распространения запрета экспорта бензина на всех производителей, следует из материалов торгов.
Власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России, пока только на август, сообщил РИА Новости накануне источник, знакомый с ходом обсуждения. Продлевать ли запрет на сентябрь - будет решаться позднее.
Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России к закрытию пятницы составила 65 314 рублей за тонну, Аи-95 - 75 435 рублей. Летнее дизтопливо по итогам сессии подешевело до 57 824 рублей за тонну.
Авиакеросин снизился в цене на 0,82%, до 71 256 рублей. Мазут же подорожал на 0,74%, до 25 543 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,96%, до 18 912 рублей за тонну.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Биржевая цена бензина Аи-95 в России подбирается к историческому рекорду