https://1prime.ru/20250725/benzin-859942800.html

Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1%

Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены бензина и дизтоплива в России упали более чем на 1%

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала в пятницу на 1,49%, а марка Аи-95 и летнее дизельное топливо подешевели на 1,17% в ожидании распространения | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:03+0300

2025-07-25T16:03+0300

2025-07-25T16:03+0300

экономика

рынок

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала в пятницу на 1,49%, а марка Аи-95 и летнее дизельное топливо подешевели на 1,17% в ожидании распространения запрета экспорта бензина на всех производителей, следует из материалов торгов. Власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России, пока только на август, сообщил РИА Новости накануне источник, знакомый с ходом обсуждения. Продлевать ли запрет на сентябрь - будет решаться позднее. Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России к закрытию пятницы составила 65 314 рублей за тонну, Аи-95 - 75 435 рублей. Летнее дизтопливо по итогам сессии подешевело до 57 824 рублей за тонну. Авиакеросин снизился в цене на 0,82%, до 71 256 рублей. Мазут же подорожал на 0,74%, до 25 543 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,96%, до 18 912 рублей за тонну. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250724/benzin-859883081.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, еаэс