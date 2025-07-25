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Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике - 25.07.2025, ПРАЙМ
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:45+0300
2025-07-25T14:45+0300
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ТЕГЕРАН, 25 июл – ПРАЙМ. Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме, договорились продолжить консультации, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Мы вместе с (заместителем главы МИД Маджидом – ред.) Тахт-Раванчи провели серьёзные, открытые и детальные переговоры с лидерами трёх европейских стран. Мы обсудили разобрали последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблематикой", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что в ходе переговоров иранская сторона раскритиковала позицию "евротройки" в отношении недавних военных действий Израиля против Ирана. "Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные стороны которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу", - добавил иранский дипломат.
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нефть, мировая экономика, иран, великобритания, франция, мид, twitter
Политика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, Twitter
14:45 25.07.2025
 
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике

Замглавы МИД Гариб-Абади: Иран и "евротройка" обсудили ядерную проблему

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© fotolia.com / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 25 июл – ПРАЙМ. Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме, договорились продолжить консультации, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Мы вместе с (заместителем главы МИД Маджидом – ред.) Тахт-Раванчи провели серьёзные, открытые и детальные переговоры с лидерами трёх европейских стран. Мы обсудили разобрали последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблематикой", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Он отметил, что в ходе переговоров иранская сторона раскритиковала позицию "евротройки" в отношении недавних военных действий Израиля против Ирана.
"Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные стороны которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу", - добавил иранский дипломат.
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики
10:33
 
ПолитикаНефтьМировая экономикаИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯМИДTwitter
 
 
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