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Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России

Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России - 25.07.2025, ПРАЙМ

Kia отзовет 79 884 автомобиля Sportage в России

Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:06+0300

2025-07-25T11:06+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Kia в России ООО "Киа Россия и СНГ" отзывает 79 884 автомобиля Kia Sportage, реализованных в период с 2010 по 2015 годы, для замены мультипредохранителя блока управления тормозной системой, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. Причина отзыва - необходимость замены мультипредохранителя блока HECU (управления тормозной системой) на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей. "Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

https://1prime.ru/20250525/kia-857898806.html

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бизнес, россия, kia, снг, росстандарт, авто