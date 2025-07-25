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Премьер Киргизии рассказал о дефиците воды в Средней Азии

Премьер Киргизии рассказал о дефиците воды в Средней Азии - 25.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Киргизии рассказал о дефиците воды в Средней Азии

Дефицит воды в Средней Азии к 2050 году может достигнуть 30%, сообщил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев. | 25.07.2025, ПРАЙМ

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл – ПРАЙМ. Дефицит воды в Средней Азии к 2050 году может достигнуть 30%, сообщил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев. "Подобно горным районам во многих частях мира, экосистема Кыргызстана испытывает серьезное давление из-за климатических изменений. Уже сегодня наблюдается сокращение ледников на 16%, что привело за последние 70 лет к увеличению числа стихийных бедствий, селей, оползней и наводнений, а также к сбою в водном и энергетическом балансе. Согласно оценкам, дефицит воды в регионе Центральной Азии до 2050 года может достигнуть 20-30%", - заявил Касымалиев в своей речи на Международной экологической конференции на Алтае. По его словам, в связи с этим Киргизия считает приоритетной совместную работу по укреплению климатической устойчивости. Республика добровольно нацелена на сокращение выбросов парниковых газов на 16% к 2030 году, а с возможной поддержкой международных доноров - до 44%. "Изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды требуют срочных и скоординированных действий на международном уровне. Только сообща мы сможем найти справедливые и эффективные решения, способствующие сохранению экосистем для будущих поколений", - подчеркнул Касымалиев.

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