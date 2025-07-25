Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/mishustin-859901511.html
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае
Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:19+0300
2025-07-25T00:19+0300
экономика
киргизия
казахстан
таджикистан
михаил мишустин
никол пашинян
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859901511.jpg?1753391984
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля. Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов. Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции. Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства. В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию". Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния. Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков. Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.
киргизия
казахстан
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киргизия, казахстан, таджикистан, михаил мишустин, никол пашинян, снг
Экономика, КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, СНГ
00:19 25.07.2025
 
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае

Мишустин выступит на Международной экологической конференции в Республике Алтай

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ.
Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля.
Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения.
Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов.
Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции.
Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства.
В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию".
Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния.
Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков.
Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.
 
ЭкономикаКИРГИЗИЯКАЗАХСТАНТАДЖИКИСТАНМихаил МишустинНикол ПашинянСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала