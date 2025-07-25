https://1prime.ru/20250725/mishustin-859901511.html
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае
Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:19+0300
2025-07-25T00:19+0300
2025-07-25T00:19+0300
экономика
киргизия
казахстан
таджикистан
михаил мишустин
никол пашинян
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859901511.jpg?1753391984
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ.
Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля.
Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения.
Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов.
Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции.
Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства.
В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию".
Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния.
Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков.
Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.
киргизия
казахстан
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, казахстан, таджикистан, михаил мишустин, никол пашинян, снг
Экономика, КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, СНГ
Мишустин выступит на Международной экологической конференции на Алтае
Мишустин выступит на Международной экологической конференции в Республике Алтай
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ.
Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля.
Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения.
Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов.
Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции.
Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства.
В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию".
Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния.
Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков.
Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.