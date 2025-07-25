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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются, продолжая восходящую динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 25.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются, продолжая восходящую динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,49%, до 69,54 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,5%, до 66,36 доллара. В четверг цена на нефть марки Brent выросла на 0,98%, марки WTI - на 1,49%. "Я воодушевлен тем, как нефть удержалась и отскочила от диапазона поддержки в 65-64 долларов на этой неделе, что сохраняет надежды на отскок к 70 долларам за баррель", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). В центре внимания мировых рынков на этой неделе оставались макроэкономические новости. На неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Японией, а также сообщил о достижении завершающей стадии торговых переговоров с Китаем. Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company.
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нефть, торги, сша, япония, китай, дональд трамп
Экономика, Нефть, Торги, США, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп
Мировые цены на нефть растут
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются, продолжая восходящую динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,49%, до 69,54 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,5%, до 66,36 доллара. В четверг цена на нефть марки Brent выросла на 0,98%, марки WTI - на 1,49%.
"Я воодушевлен тем, как нефть удержалась и отскочила от диапазона поддержки в 65-64 долларов на этой неделе, что сохраняет надежды на отскок к 70 долларам за баррель", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
В центре внимания мировых рынков на этой неделе оставались макроэкономические новости. На неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Японией, а также сообщил о достижении завершающей стадии торговых переговоров с Китаем.
Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company.