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Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы
Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы - 25.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы
Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:31+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,35%, до 69,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,35%, до 66,26 доллара. Трейдеры ожидают на следующей неделе возобновления повышенных импортных пошлин США, которое назначено на 1 августа. Инвесторы ожидают новостей о торговых сделках, что может отразиться на ожиданиях по мировой экономике. Это, в свою очередь, влияет на перспективы нефтяного спроса. В то же время рынки обращают внимание на новости о нефтедобычи в Венесуэле. Днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле. "Оптимизм вокруг торговых переговоров, похоже, компенсирует ожидания увеличения нефтяных поставок из Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 18 июля их число сократилось на 2 – до 422 установок.
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нефть, рынок, сша, венесуэла, дональд трамп, chevron, ing
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Chevron, ING
Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы
Цена нефти Brent выросла до 69,42 доллара за баррель
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,35%, до 69,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,35%, до 66,26 доллара.
Трейдеры ожидают на следующей неделе возобновления повышенных импортных пошлин США, которое назначено на 1 августа. Инвесторы ожидают новостей о торговых сделках, что может отразиться на ожиданиях по мировой экономике. Это, в свою очередь, влияет на перспективы нефтяного спроса.
В то же время рынки обращают внимание на новости о нефтедобычи в Венесуэле. Днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле.
"Оптимизм вокруг торговых переговоров, похоже, компенсирует ожидания увеличения нефтяных поставок из Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.
Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 18 июля их число сократилось на 2 – до 422 установок.
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