https://1prime.ru/20250725/neft--859937188.html

Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы

Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы - 25.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на новостях из США и Венесуэлы

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:31+0300

2025-07-25T14:31+0300

2025-07-25T14:31+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

венесуэла

дональд трамп

chevron

ing

https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,35%, до 69,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,35%, до 66,26 доллара. Трейдеры ожидают на следующей неделе возобновления повышенных импортных пошлин США, которое назначено на 1 августа. Инвесторы ожидают новостей о торговых сделках, что может отразиться на ожиданиях по мировой экономике. Это, в свою очередь, влияет на перспективы нефтяного спроса. В то же время рынки обращают внимание на новости о нефтедобычи в Венесуэле. Днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле. "Оптимизм вокруг торговых переговоров, похоже, компенсирует ожидания увеличения нефтяных поставок из Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 18 июля их число сократилось на 2 – до 422 установок.

https://1prime.ru/20250725/neft-859931067.html

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, венесуэла, дональд трамп, chevron, ing