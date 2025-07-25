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ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения

ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения

Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 55 с 60 долларов за баррель, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:41+0300

2025-07-25T13:41+0300

2025-07-25T13:41+0300

экономика

нефть

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 55 с 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals в 2026 году также понижен по сравнению с предыдущим, апрельским, прогнозом, до 55 с 60 долларов за баррель. Прогноз в 2027 году сохранен на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичный, 60 долларов. Средняя цена в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 19%.

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нефть, россия