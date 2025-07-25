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ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения
ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения
Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 55 с 60 долларов за баррель, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:41+0300
2025-07-25T13:41+0300
экономика
нефть
россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 55 с 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals в 2026 году также понижен по сравнению с предыдущим, апрельским, прогнозом, до 55 с 60 долларов за баррель. Прогноз в 2027 году сохранен на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичный, 60 долларов. Средняя цена в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 19%.
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нефть, россия
Экономика, Нефть, РОССИЯ
13:41 25.07.2025
 
ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals для налогообложения

ЦБ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения до $55 за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 55 с 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз стоимости Urals в 2026 году также понижен по сравнению с предыдущим, апрельским, прогнозом, до 55 с 60 долларов за баррель. Прогноз в 2027 году сохранен на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичный, 60 долларов.
Средняя цена в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 19%.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 18:59
 
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