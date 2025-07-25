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Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1%

Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1%

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются в пределах 1% на фоне спада экономической активности на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T20:25+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются в пределах 1% на фоне спада экономической активности на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 68,73 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 65,46 доллара. "Дальнейший рост цен сдерживается общим снижением активности на мировых рынках. Летний сезон в Европе и Азии, высокая температура и отпускной период формируют умеренный спрос на топливо. Дополнительную осторожность вызывает обсуждение новых санкций в отношении России: участники рынка ждут конкретики, чтобы оценить возможные риски для поставок", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт добавил, что в таких условиях Brent остается в узком диапазоне, а баланс между умеренным спросом и ограниченным предложением пока сохраняется. "Без новых драйверов котировки вряд ли выйдут за пределы 68–70 долларов за баррель в ближайшие дни", - прогнозирует Скрябин. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 июля их число сократилось на 7 – до 415 установок.

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нефть, торги, европа, азия, сша, ук альфа-капитал