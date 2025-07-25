https://1prime.ru/20250725/neft-859953374.html
Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1%
Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1% - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются в пределах 1% на фоне спада экономической активности на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T20:25+0300
2025-07-25T20:25+0300
2025-07-25T20:25+0300
экономика
нефть
торги
европа
азия
сша
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/82647/51/826475151_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_ddda98b6cbda0467b6fb6db82e6337e5.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются в пределах 1% на фоне спада экономической активности на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 68,73 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 65,46 доллара. "Дальнейший рост цен сдерживается общим снижением активности на мировых рынках. Летний сезон в Европе и Азии, высокая температура и отпускной период формируют умеренный спрос на топливо. Дополнительную осторожность вызывает обсуждение новых санкций в отношении России: участники рынка ждут конкретики, чтобы оценить возможные риски для поставок", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт добавил, что в таких условиях Brent остается в узком диапазоне, а баланс между умеренным спросом и ограниченным предложением пока сохраняется. "Без новых драйверов котировки вряд ли выйдут за пределы 68–70 долларов за баррель в ближайшие дни", - прогнозирует Скрябин. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 июля их число сократилось на 7 – до 415 установок.
https://1prime.ru/20250725/rynok-859952789.html
европа
азия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82647/51/826475151_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_467af98442e1aba277ab77be89b0cb8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, европа, азия, сша, ук альфа-капитал
Экономика, Нефть, Торги, ЕВРОПА, АЗИЯ, США, УК Альфа-Капитал
Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1%
Цены на нефть снижаются в пределах 1% на фоне спада экономической активности
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются в пределах 1% на фоне спада экономической активности на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 20.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 68,73 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 65,46 доллара.
"Дальнейший рост цен сдерживается общим снижением активности на мировых рынках. Летний сезон в Европе и Азии, высокая температура и отпускной период формируют умеренный спрос на топливо. Дополнительную осторожность вызывает обсуждение новых санкций в отношении России: участники рынка ждут конкретики, чтобы оценить возможные риски для поставок", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Эксперт добавил, что в таких условиях Brent остается в узком диапазоне, а баланс между умеренным спросом и ограниченным предложением пока сохраняется.
"Без новых драйверов котировки вряд ли выйдут за пределы 68–70 долларов за баррель в ближайшие дни", - прогнозирует Скрябин.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 июля их число сократилось на 7 – до 415 установок.
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд