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Eni заявила о резком росте маржи нефтепереработки

Eni заявила о резком росте маржи нефтепереработки - 25.07.2025, ПРАЙМ

Eni заявила о резком росте маржи нефтепереработки

Итальянская Eni наблюдает внезапный рост маржи нефтепереработки с конца июня - начала июля, связывает это, в том числе, с запретом поставок российского топлива, | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:01+0300

2025-07-25T16:01+0300

2025-07-25T16:01+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Итальянская Eni наблюдает внезапный рост маржи нефтепереработки с конца июня - начала июля, связывает это, в том числе, с запретом поставок российского топлива, заявил операционный директор подразделения Global Natural Resources Гвидо Бруско, выступая на конференции с аналитиками по итогами полугодия. "Мы наблюдаем внезапный рост маржи, начиная с конца июня - начала июля. И мы ожидаем, что такая ситуация может сохраниться в течение нескольких месяцев, поскольку запасы нефтепродуктов очень малы. Из-за запрета на ввоз российской нефти, российского дизтоплива уровень crack spread (разница в цене между баррелем нефти и нефтепродуктов - ред.) в дизтопливе очень высок. Это очень позитивно, по крайней мере, на весь сезон вождения", - сказал он. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Неделю назад Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил в пятницу Совет ЕС. Кроме того, он ужесточил потолок цен на нефть, снизив его до 47,6 доллара за баррель.

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нефть, бизнес, рф, австралия, канада, владимир путин, ес, eni