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"На десять лет". В Польше обрадовались "залежам" нефти и газа

"На десять лет". В Польше обрадовались "залежам" нефти и газа - 25.07.2025, ПРАЙМ

"На десять лет". В Польше обрадовались "залежам" нефти и газа

В Польше сообщили об открытии крупного месторождения нефти и природного газа, однако эксперты усомнились, что его запасов хватит минимум на десять лет,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:00+0300

2025-07-25T09:00+0300

2025-07-25T09:00+0300

энергетика

польша

нефть

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В Польше сообщили об открытии крупного месторождения нефти и природного газа, однако эксперты усомнились, что его запасов хватит минимум на десять лет, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, месторождение располагается на северо-западе страны неподалеку от города Свиноуйсьце, где находится терминал приема сжиженного природного газа (СПГ).Заместитель главы Министерства климата и окружающей среды Кшиштоф Галош в свою очередь заметил, что запасов хватит на десять лет минимум, они также смогут покрыть потребности национальной экономики. Канадская компания-оператор Central European Petroleum (CEP) подсчитала, что объем запасов нефти и природного газа составляет 33 миллиона и 27 миллиардов соответственно.Опрошенные изданием эксперты усомнились в рентабельности разработок месторождения и ценность залежей для экспорта."Десятилетняя программа добычи, если ее реализуют, обеспечит нефтепродуктами примерно на десять процентов, газом — на 2,5. Это вовсе не решит проблему энергозависимости Польши и тем более Евросоюза", — рассказал в беседе с агентством Евгений Генкин, доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова.Собеседники агентства также обратили внимание, что разработка может оказаться крайне дорогой ввиду активного судоходства в области Балтийского моря, где находятся залежи углеводородов.

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польша, нефть