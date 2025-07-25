https://1prime.ru/20250725/putin-859943336.html

Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики

Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики - 25.07.2025, ПРАЙМ

Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:13+0300

2025-07-25T16:13+0300

2025-07-25T16:13+0300

россия

владимир путин

николай патрушев

совбез

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. "У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Президент отметил, что докладывать по этому вопросу будет помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html

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россия, владимир путин, николай патрушев, совбез