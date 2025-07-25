https://1prime.ru/20250725/putin-859943336.html
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики - 25.07.2025, ПРАЙМ
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:13+0300
2025-07-25T16:13+0300
2025-07-25T16:13+0300
россия
владимир путин
николай патрушев
совбез
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. "У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Президент отметил, что докладывать по этому вопросу будет помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html
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россия, владимир путин, николай патрушев, совбез
РОССИЯ, Владимир Путин, Николай Патрушев, Совбез
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики
Путин предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики.
"У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент отметил, что докладывать по этому вопросу будет помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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