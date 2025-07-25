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Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики - 25.07.2025, ПРАЙМ
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:13+0300
2025-07-25T16:13+0300
россия
владимир путин
николай патрушев
совбез
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. "У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Президент отметил, что докладывать по этому вопросу будет помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html
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россия, владимир путин, николай патрушев, совбез
РОССИЯ, Владимир Путин, Николай Патрушев, Совбез
16:13 25.07.2025
 
Путин предложил членам СБ обсудить повышение эффективности морской политики

Путин предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики

© РИА Новости . Екатерина ШтукинаПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019 - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики.
"У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент отметил, что докладывать по этому вопросу будет помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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РОССИЯВладимир ПутинНиколай ПатрушевСовбез
 
 
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