https://1prime.ru/20250725/rabota-859895591.html

Юрист предупредила, когда за опоздание на работу могут уволить

Юрист предупредила, когда за опоздание на работу могут уволить - 25.07.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредила, когда за опоздание на работу могут уволить

Отсутствие на рабочем месте в течение четырех часов подряд без уважительной причины считается прогулом и может служить основанием для увольнения, рассказала... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T03:03+0300

2025-07-25T03:03+0300

2025-07-25T03:03+0300

бизнес

трудовой кодекс

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83106/61/831066105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6eb9720d774e7cd82a1a81ccef94ac20.jpg

МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Отсутствие на рабочем месте в течение четырех часов подряд без уважительной причины считается прогулом и может служить основанием для увольнения, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.Заключая трудовой договор, работник несет определенные обязанности наряду с правами. Среди них — соблюдение трудовой дисциплины, режима работы. Однако бывают ситуации, когда сотрудник приходит на работу не вовремя."Надо смотреть, какие негативные последствия опоздания причиняют самому работодателю. Например, работник опоздал без уважительной причины на пять минут, но ни репутационного, ни материального ущерба работодателю не было. Но может быть и так, что незначительное опоздание нанесет значительный вред работодателю. Например, сотрудник — врач или водитель, и из-за его опоздания может быть угроза жизни и здоровья, либо материальный ущерб", — указала Рыбакова.Опоздание на 5-10 минут может быть признано незначительным нарушением, когда работодатель может ограничиться воспитательной беседой без вынесения приказа."Опоздание более чем на четыре часа с точки зрения Трудового кодекса мы относим уже к прогулу. И это может быть основанием для расторжения трудового договора. Но работодатель в любом случае должен разобраться, в чем причина. Насколько виноват работник, не было ли уважительной причины, были ли для работодателя таким нарушением причинены какие-то негативные последствия. Это несмотря даже на то, что формально Трудовой кодекс разрешает за такое однократное нарушение произвести увольнение", — отметила юрист.В любом случае, если работодатель все же применяет дисциплинарное наказание, всегда надо соотносить тяжесть совершенного проступка степени наказания, отношение работника к работе и наличие его вины.Чтобы избежать проблем, эксперт посоветовала приходить на работу вовремя. В случае форс-мажорной ситуации нужно обязательно предупреждать работодателя о возможном опоздании.

https://1prime.ru/20250715/vozrast-859472302.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, трудовой кодекс, закон