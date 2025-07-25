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Reuters узнало о распоряжении Маска, сорвавшем маневр ВСУ в 2022 году

Reuters узнало о распоряжении Маска, сорвавшем маневр ВСУ в 2022 году - 25.07.2025, ПРАЙМ

Reuters узнало о распоряжении Маска, сорвавшем маневр ВСУ в 2022 году

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в сентябре 2022 года лично отдал приказ отключить спутниковую связь Starlink в районе Херсона, | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T19:29+0300

2025-07-25T19:29+0300

2025-07-25T19:29+0300

спецоперация на украине

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херсон

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в сентябре 2022 года лично отдал приказ отключить спутниковую связь Starlink в районе Херсона, таким образом сорвав маневр ВСУ, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "В конце сентября 2022 года Илон Маск отдал приказ, который нарушил контрнаступление (ВСУ - ред.) и подорвал доверие Киева к Starlink... Маск сказал высокопоставленному инженеру в офисе SpaceX - предприятия Маска, которое контролирует Starlink - прервать связь в ряде районов, в том числе и Херсоне", - пишет агентство со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. ВСУ пришлось столкнуться с последствиями отключения - как рассказали агентству три источника в украинских войсках, военные запаниковали, разведывательные дроны отключились, а дальнобойное оружие едва ли могло поражать цели без возможности прицелиться. Ранее телеканал CNN сообщал, что в 2022 году Маск также велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, что следовало из его биографии за авторством Уолтера Айзексона. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия.

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технологии, херсон, киев, starlink, всу, илон маск