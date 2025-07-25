https://1prime.ru/20250725/stavka-859943900.html
Центробанк вновь понизил ставку. Сохранится ли тренд
Центробанк вновь понизил ставку. Сохранится ли тренд - 25.07.2025, ПРАЙМ
Центробанк вновь понизил ставку. Сохранится ли тренд
Лето 2025 года стало позитивным сезоном для ключевой ставки — Центробанк снизил ее второй раз подряд. В первый раз, в июне, на один процентный пункт, до 20%. А... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:25+0300
2025-07-25T16:25+0300
2025-07-25T16:25+0300
статья
банк россии
эльвира набиуллина
инфляция
ключевая ставка
финансы
дмитрий александров
росстат
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Лето 2025 года стало позитивным сезоном для ключевой ставки — Центробанк снизил ее второй раз подряд. В первый раз, в июне, на один процентный пункт, до 20%. А в июле сразу на два — до 18%, как и ожидали аналитики. Почему Банк России вновь снизил ставку, и что будет с ней к концу года — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПозитивные моментыРешение регулятора не стало неожиданностью для аналитиков. Как и прогнозировали многие эксперты, 25 июля ставку понизили с 20 до 18%. Это стало возможным благодаря снижению инфляционного давления.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор рассматривал варианты снижения ключевой ставки на один, полтора и два процентных пункта. О сохранении ее на уровне 20% речи не шло.В пресс-релизе по ключевой ставке Центробанк отметил, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.По данным регулятора, во втором квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год после в среднем 8,2% в первом квартале этого года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5% после в среднем 8,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по данным на 21 июля, составила 9,2%. При этом в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.Интересно, что в июле Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию. С 15 по 21 июля она составила 0,05%.Но вместе с тем устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась, говорит ЦБ. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. У профессиональных аналитиков и населения инфляционное ожидания существенно не изменились, а ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отмечает регулятор.Неизбежный процессСнижение ключевой ставки в нынешних условиях — процесс практически неизбежный, говорит кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, об этом еще до заседания свидетельствовали и риторика регулятора, и внешние обстоятельства, такие как дезинфляция, укрепление курса российского рубля и прогнозируемое снижение темпов экономического роста."Так что рынок уже практически успел отыграть анонсированное сегодня снижение, и проценты по вкладам "таяли" с небольшим опережением, "предвкушая" решение регулятора. Даже ряд кредитов (в том числе ипотечные) потихоньку стали дешеветь — правда, пока не сильно и не везде", — говорит Белянчикова.Также решение Банка России можно рассматривать как ответ на усилившиеся в последнее время риски переохлаждения экономики и в качестве меры по реализации плана ее "мягкой посадки", говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.Влияние на рубль и гражданВалютный рынок на снижение ключевой ставки отреагировал спокойно. Доллар на внебирже торгуется на уровне 79,44 рубля (+0,25%), отмечает владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.По прогнозу руководителя управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрия Александрова, стоит ждать ослабления рубля до 82-83 в паре с долларом к концу августа.Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теоретически, если ключевая ставка снижается, то проценты по кредитам и вкладам — тоже."Банковский сектор вряд ли отреагирует резко: ставки по вкладам и кредитам продолжают снижаться постепенно, без внезапных решений — все в рамках ранее заложенных ожиданий. Средняя ставка по рублевым депозитам на 3-6 месяцев может плавно спуститься к 16%, тренд устойчивый", — говорит Гиря.Продолжится ли снижениеРегулятор заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Согласно базовому сценарию, в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых, а 2026 году 12,0–13,0% годовых.Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Центробанк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 6,0–7,0%, а в 2026 году вернется к 4,0% и будет находиться на цели в дальнейшем.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, при принятии дальнейших решений регулятор может как снизить ставку на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу.Инфляция продолжает замедляться, в том числе на фоне выраженной в этом году сезонной продовольственной дефляции, что сохраняет пространство для снижения ключевой ставки, говорит Денис Попов. По его прогнозу, на конец года ставка может составить 16%.Руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров считает, что стоит ждать снижения ключевой ставки в сентябре, октябре и декабре. К концу года она вполне может достичь 15%.По мнению Белянчиковой, к декабрю при отсутствии внешних шоков ставка скорее всего окажется на уровне ниже 15%, и есть шанс, что она может опуститься и до 12% годовых. Дойдет ли ключевая ставка до таких значений, покажет только время. Но ясно одно - снижение ключевой ставки в июле явно не последнее в этом году.
https://1prime.ru/20250710/stavka-859296906.html
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https://1prime.ru/20250718/zoloto-859567423.html
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Светлана Медведева
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банк россии, эльвира набиуллина, инфляция, ключевая ставка, финансы, дмитрий александров, росстат, рэу им. г.в.плеханова
Статья, Банк России, Эльвира Набиуллина, инфляция, ключевая ставка, Финансы, Дмитрий Александров, Росстат, РЭУ им. Г.В.Плеханова
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Лето 2025 года стало позитивным сезоном для ключевой ставки — Центробанк снизил ее второй раз подряд. В первый раз, в июне, на один процентный пункт, до 20%. А в июле сразу на два — до 18%, как и ожидали аналитики. Почему Банк России вновь снизил ставку, и что будет с ней к концу года — в материале "Прайм".
Решение регулятора не стало неожиданностью для аналитиков. Как и прогнозировали многие эксперты, 25 июля ставку понизили с 20 до 18%. Это стало возможным благодаря снижению инфляционного давления.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор рассматривал варианты снижения ключевой ставки на один, полтора и два процентных пункта. О сохранении ее на уровне 20% речи не шло.
Эпоха дорогих денег в России подходит к концу
В пресс-релизе по ключевой ставке Центробанк отметил, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
По данным регулятора, во втором квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год после в среднем 8,2% в первом квартале этого года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5% после в среднем 8,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по данным на 21 июля, составила 9,2%. При этом в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.
Интересно, что в июле Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию. С 15 по 21 июля она составила 0,05%.
Но вместе с тем устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась, говорит ЦБ. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. У профессиональных аналитиков и населения инфляционное ожидания существенно не изменились, а ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отмечает регулятор.
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Снижение ключевой ставки в нынешних условиях — процесс практически неизбежный, говорит кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, об этом еще до заседания свидетельствовали и риторика регулятора, и внешние обстоятельства, такие как дезинфляция, укрепление курса российского рубля и прогнозируемое снижение темпов экономического роста.
"Так что рынок уже практически успел отыграть анонсированное сегодня снижение, и проценты по вкладам "таяли" с небольшим опережением, "предвкушая" решение регулятора. Даже ряд кредитов (в том числе ипотечные) потихоньку стали дешеветь — правда, пока не сильно и не везде", — говорит Белянчикова.
Также решение Банка России можно рассматривать как ответ на усилившиеся в последнее время риски переохлаждения экономики и в качестве меры по реализации плана ее "мягкой посадки", говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Влияние на рубль и граждан
Валютный рынок на снижение ключевой ставки отреагировал спокойно. Доллар на внебирже торгуется на уровне 79,44 рубля (+0,25%), отмечает владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
По прогнозу руководителя управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрия Александрова, стоит ждать ослабления рубля до 82-83 в паре с долларом к концу августа.
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Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теоретически, если ключевая ставка снижается, то проценты по кредитам и вкладам — тоже.
"Банковский сектор вряд ли отреагирует резко: ставки по вкладам и кредитам продолжают снижаться постепенно, без внезапных решений — все в рамках ранее заложенных ожиданий. Средняя ставка по рублевым депозитам на 3-6 месяцев может плавно спуститься к 16%, тренд устойчивый", — говорит Гиря.
Регулятор заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Согласно базовому сценарию, в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых, а 2026 году 12,0–13,0% годовых.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Центробанк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 6,0–7,0%, а в 2026 году вернется к 4,0% и будет находиться на цели в дальнейшем.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, при принятии дальнейших решений регулятор может как снизить ставку на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу.
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Инфляция продолжает замедляться, в том числе на фоне выраженной в этом году сезонной продовольственной дефляции, что сохраняет пространство для снижения ключевой ставки, говорит Денис Попов. По его прогнозу, на конец года ставка может составить 16%.
Руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров считает, что стоит ждать снижения ключевой ставки в сентябре, октябре и декабре. К концу года она вполне может достичь 15%.
По мнению Белянчиковой, к декабрю при отсутствии внешних шоков ставка скорее всего окажется на уровне ниже 15%, и есть шанс, что она может опуститься и до 12% годовых. Дойдет ли ключевая ставка до таких значений, покажет только время. Но ясно одно - снижение ключевой ставки в июле явно не последнее в этом году.