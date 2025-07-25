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Центробанк вновь понизил ставку. Сохранится ли тренд

Центробанк вновь понизил ставку. Сохранится ли тренд - 25.07.2025, ПРАЙМ

Центробанк вновь понизил ставку. Сохранится ли тренд

Лето 2025 года стало позитивным сезоном для ключевой ставки — Центробанк снизил ее второй раз подряд. В первый раз, в июне, на один процентный пункт, до 20%. А... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:25+0300

2025-07-25T16:25+0300

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статья

банк россии

эльвира набиуллина

инфляция

ключевая ставка

финансы

дмитрий александров

росстат

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Лето 2025 года стало позитивным сезоном для ключевой ставки — Центробанк снизил ее второй раз подряд. В первый раз, в июне, на один процентный пункт, до 20%. А в июле сразу на два — до 18%, как и ожидали аналитики. Почему Банк России вновь снизил ставку, и что будет с ней к концу года — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПозитивные моментыРешение регулятора не стало неожиданностью для аналитиков. Как и прогнозировали многие эксперты, 25 июля ставку понизили с 20 до 18%. Это стало возможным благодаря снижению инфляционного давления.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор рассматривал варианты снижения ключевой ставки на один, полтора и два процентных пункта. О сохранении ее на уровне 20% речи не шло.В пресс-релизе по ключевой ставке Центробанк отметил, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.По данным регулятора, во втором квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год после в среднем 8,2% в первом квартале этого года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5% после в среднем 8,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по данным на 21 июля, составила 9,2%. При этом в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.Интересно, что в июле Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию. С 15 по 21 июля она составила 0,05%.Но вместе с тем устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась, говорит ЦБ. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. У профессиональных аналитиков и населения инфляционное ожидания существенно не изменились, а ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отмечает регулятор.Неизбежный процессСнижение ключевой ставки в нынешних условиях — процесс практически неизбежный, говорит кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, об этом еще до заседания свидетельствовали и риторика регулятора, и внешние обстоятельства, такие как дезинфляция, укрепление курса российского рубля и прогнозируемое снижение темпов экономического роста."Так что рынок уже практически успел отыграть анонсированное сегодня снижение, и проценты по вкладам "таяли" с небольшим опережением, "предвкушая" решение регулятора. Даже ряд кредитов (в том числе ипотечные) потихоньку стали дешеветь — правда, пока не сильно и не везде", — говорит Белянчикова.Также решение Банка России можно рассматривать как ответ на усилившиеся в последнее время риски переохлаждения экономики и в качестве меры по реализации плана ее "мягкой посадки", говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.Влияние на рубль и гражданВалютный рынок на снижение ключевой ставки отреагировал спокойно. Доллар на внебирже торгуется на уровне 79,44 рубля (+0,25%), отмечает владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.По прогнозу руководителя управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрия Александрова, стоит ждать ослабления рубля до 82-83 в паре с долларом к концу августа.Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теоретически, если ключевая ставка снижается, то проценты по кредитам и вкладам — тоже."Банковский сектор вряд ли отреагирует резко: ставки по вкладам и кредитам продолжают снижаться постепенно, без внезапных решений — все в рамках ранее заложенных ожиданий. Средняя ставка по рублевым депозитам на 3-6 месяцев может плавно спуститься к 16%, тренд устойчивый", — говорит Гиря.Продолжится ли снижениеРегулятор заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Согласно базовому сценарию, в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых, а 2026 году 12,0–13,0% годовых.Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Центробанк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 6,0–7,0%, а в 2026 году вернется к 4,0% и будет находиться на цели в дальнейшем.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, при принятии дальнейших решений регулятор может как снизить ставку на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу.Инфляция продолжает замедляться, в том числе на фоне выраженной в этом году сезонной продовольственной дефляции, что сохраняет пространство для снижения ключевой ставки, говорит Денис Попов. По его прогнозу, на конец года ставка может составить 16%.Руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров считает, что стоит ждать снижения ключевой ставки в сентябре, октябре и декабре. К концу года она вполне может достичь 15%.По мнению Белянчиковой, к декабрю при отсутствии внешних шоков ставка скорее всего окажется на уровне ниже 15%, и есть шанс, что она может опуститься и до 12% годовых. Дойдет ли ключевая ставка до таких значений, покажет только время. Но ясно одно - снижение ключевой ставки в июле явно не последнее в этом году.

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

банк россии, эльвира набиуллина, инфляция, ключевая ставка, финансы, дмитрий александров, росстат, рэу им. г.в.плеханова