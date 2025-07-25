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Суд продлил арест имущества "Волгонефти" по делу о разливе мазута

Суд продлил арест имущества "Волгонефти" по делу о разливе мазута - 25.07.2025, ПРАЙМ

Суд продлил арест имущества "Волгонефти" по делу о разливе мазута

Суд продлил арест имущества компании-судовладельца танкера "Волгонефть-239" по уголовному делу о разливе мазута в Черном море, выяснило РИА Новости,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T02:59+0300

2025-07-25T02:59+0300

2025-07-25T02:59+0300

энергетика

россия

нефть

черное море

рф

краснодарский край

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Суд продлил арест имущества компании-судовладельца танкера "Волгонефть-239" по уголовному делу о разливе мазута в Черном море, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами. Из материалов следует, что арест на 21 судно и счета, принадлежащие "Волгатранснефти", продлен до 15 сентября. Также до сентября продлевается арест на имущество генерального директора и учредителей компании. На такой же срок был продлен арест имущества компании-фрахтователя второго потерпевшего крушение танкера - ООО "Кама Шиппинг", сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на постановление суда. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

черное море

рф

краснодарский край

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россия, нефть, черное море, рф, краснодарский край