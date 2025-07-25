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Суд изъял 821 объект недвижимости экс-мэра Владивостока Николаева

Суд изъял 821 объект недвижимости экс-мэра Владивостока Николаева - 25.07.2025, ПРАЙМ

Суд изъял 821 объект недвижимости экс-мэра Владивостока Николаева

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи, всего в... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:09+0300

2025-07-25T15:09+0300

2025-07-25T15:09+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи, всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости, взыскано свыше 590 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья. ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой (член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции), его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. "Суд решил исковые требования удовлетворить, обратить в доход государства: имущественный комплекс санатория "Амурский залив" (3 земельных участка - 11,4 га и 8 зданий - 113 019 кв.м), апарт-отель "Магнум" (322 квартиры - 27 670 кв.м, 269 машино-мест - 3 752 кв.м и 23 офисных помещения - 1 882 кв.м), 12 земельных участков (24,7 га), 12 зданий (8 600 кв.м) и 32 нежилых помещения (10 630 кв.м). Всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости", - говорится в сообщении. Также с ответчиков солидарно взыскано 590 214 203 рублей 96 копеек с обращением их в доход Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению.

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бизнес, общество , владивосток, приморье, госдума