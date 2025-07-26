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Всего восемь "лошадей": в России появился редкий электрокар Fiat

Всего восемь "лошадей": в России появился редкий электрокар Fiat - 26.07.2025, ПРАЙМ

Всего восемь "лошадей": в России появился редкий электрокар Fiat

В России в продаже появился электромобиль Fiat Topolino, говорится в материале издания Autonews.ru. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T17:54+0300

2025-07-26T17:54+0300

2025-07-26T17:54+0300

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fiat

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В России в продаже появился электромобиль Fiat Topolino, говорится в материале издания Autonews.ru.Отмечается, что классический Fiat Topolino был предшественником культового Fiat 500. Сегодня в России доступна к приобретению электрическая версия, стоимость которой составляет 2,5 миллиона рублей.Электромобиль оснащен электромотором мощностью 8 л.с. и передним приводом. Удивляет также и минималистичное обустройство салона: внутри отсутствуют стеклоподъемники, а приборная панель ограничивается небольшим экраном, на котором отображаются запас хода, скорость, уровень заряда батареи и передача.Новая модель с электромотором впервые была представлена в 2023 году.

https://1prime.ru/20250725/avtovaz-859914938.html

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россия, авто, fiat