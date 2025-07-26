https://1prime.ru/20250726/bild-859969353.html

Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос

Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос - 26.07.2025, ПРАЙМ

Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос

Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T13:26+0300

2025-07-26T13:26+0300

2025-07-26T13:26+0300

политика

мировая экономика

общество

германия

фридрих мерц

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg

МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, доля недовольных федеральным правительством в июле выросла до 57% с 44% в начале июня, а процент довольных снизился до 30% с 37%. Канцлером недовольны 56% опрошенных, тогда как в прошлом месяце их доля составляла 45%. Довольны новым главой правительства теперь лишь 31% респондентов (в июне – 36%). Опрос проводился с 21 по 25 июля среди 1203 немцев. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта. Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.

https://1prime.ru/20250724/adg-859898638.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , германия, фридрих мерц, bild