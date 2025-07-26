Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250726/dvizhenie-859987126.html
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза - 26.07.2025, ПРАЙМ
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза
Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, сообщили в Росморречфлоте. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:40+0300
2025-07-26T22:40+0300
россия
росморречфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c42020273e0054010b98de068f354820.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, сообщили в Росморречфлоте. "Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно… На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику", — говорится в сообщении. Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге. Круизные компании в связи с ситуаций корректировали график движения своих теплоходов. В Минтрансе РФ сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности. При этом в ведомстве отмечали, что основная камера не повреждена.
https://1prime.ru/20250722/ator-859800288.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_daf6ad0d0126389c4a9a8041f5903efd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росморречфлот
РОССИЯ, Росморречфлот
22:40 26.07.2025
 
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза

Росморречфлот сообщил о восстановлении движения судов на Городецком гидроузле

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРека Волга в городе Плес Ивановской области
Река Волга в городе Плес Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, сообщили в Росморречфлоте.
"Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно… На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику", — говорится в сообщении.
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге. Круизные компании в связи с ситуаций корректировали график движения своих теплоходов.
В Минтрансе РФ сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности. При этом в ведомстве отмечали, что основная камера не повреждена.
Канал имени Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
В АТОР предупредили о последствиях инцидента на Городецком шлюзе на Волге
22 июля, 22:04
 
РОССИЯРосморречфлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала