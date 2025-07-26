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Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза - 26.07.2025, ПРАЙМ
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза
Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, сообщили в Росморречфлоте. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:40+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, сообщили в Росморречфлоте. "Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно… На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику", — говорится в сообщении. Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге. Круизные компании в связи с ситуаций корректировали график движения своих теплоходов. В Минтрансе РФ сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности. При этом в ведомстве отмечали, что основная камера не повреждена.
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россия, росморречфлот
Движение судов на Городецком гидроузле восстановили после повреждения шлюза
Росморречфлот сообщил о восстановлении движения судов на Городецком гидроузле
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, сообщили в Росморречфлоте.
"Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно… На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику", — говорится в сообщении.
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге. Круизные компании в связи с ситуаций корректировали график движения своих теплоходов.
В Минтрансе РФ сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности. При этом в ведомстве отмечали, что основная камера не повреждена.
В АТОР предупредили о последствиях инцидента на Городецком шлюзе на Волге