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Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, пишут СМИ
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, пишут СМИ - 26.07.2025, ПРАЙМ
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, пишут СМИ
Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:14+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Спецоперация на Украине, Общество , Херсон, Херсонская область, ВСУ
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, пишут СМИ
"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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