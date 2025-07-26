https://1prime.ru/20250726/livan-859970955.html

В Ливане назвали киевский режим преступным

В Ливане назвали киевский режим преступным - 26.07.2025, ПРАЙМ

В Ливане назвали киевский режим преступным

Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:03+0300

2025-07-26T15:03+0300

2025-07-26T15:03+0300

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ДОНЕЦК, 26 июл - ПРАЙМ. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр. "Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр. По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса. Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.

https://1prime.ru/20250719/livan-859716581.html

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общество , бизнес, ливан, мариуполь, донецк, владимир зеленский, азовсталь