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В Ливане назвали киевский режим преступным - 26.07.2025, ПРАЙМ
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В Ливане назвали киевский режим преступным
В Ливане назвали киевский режим преступным - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Ливане назвали киевский режим преступным
Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:03+0300
2025-07-26T15:03+0300
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ДОНЕЦК, 26 июл - ПРАЙМ. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр. "Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр. По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса. Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.
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общество , бизнес, ливан, мариуполь, донецк, владимир зеленский, азовсталь
Политика, Общество , Бизнес, ЛИВАН, Мариуполь, Донецк, Владимир Зеленский, Азовсталь
15:03 26.07.2025
 
В Ливане назвали киевский режим преступным

Почетный консул Ливана в Перу назвал киевский режим преступным

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
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ДОНЕЦК, 26 июл - ПРАЙМ. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр.
"Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр.
По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса.
Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.
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ПолитикаОбществоБизнесЛИВАНМариупольДонецкВладимир ЗеленскийАзовсталь
 
 
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