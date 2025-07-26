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Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - 26.07.2025, ПРАЙМ

Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T18:29+0300

2025-07-26T18:29+0300

2025-07-26T18:29+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений нацгвардии и вооруженных сил Украины. В Минобороны отметили, что в результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области. "Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 (объемно-детонирующих авиационных бомб - ред.) и ФАБ-500 (фугасных авиационных бомб - ред.) с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении МО РФ.

https://1prime.ru/20250726/vsu-859976385.html

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россия, харьковская область, украина, всу, вкс