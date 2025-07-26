Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250726/minoborony-859979170.html
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - 26.07.2025, ПРАЙМ
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T18:29+0300
2025-07-26T18:29+0300
спецоперация на украине
россия
харьковская область
украина
всу
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7890e0ffb421d19e07eaa14569bd8e23.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений нацгвардии и вооруженных сил Украины. В Минобороны отметили, что в результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области. "Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 (объемно-детонирующих авиационных бомб - ред.) и ФАБ-500 (фугасных авиационных бомб - ред.) с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении МО РФ.
https://1prime.ru/20250726/vsu-859976385.html
харьковская область
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_421cc4cf11dc67420c037dc8088a1e21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, харьковская область, украина, всу, вкс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Харьковская область, УКРАИНА, ВСУ, ВКС
18:29 26.07.2025
 
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

ВКС авиабомбами уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений нацгвардии и вооруженных сил Украины.
В Минобороны отметили, что в результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области.
"Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 (объемно-детонирующих авиационных бомб - ред.) и ФАБ-500 (фугасных авиационных бомб - ред.) с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении МО РФ.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект под Белгородом, есть пострадавшие
17:22
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯХарьковская областьУКРАИНАВСУВКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала