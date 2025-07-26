https://1prime.ru/20250726/minoborony-859979170.html
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - 26.07.2025, ПРАЙМ
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T18:29+0300
2025-07-26T18:29+0300
2025-07-26T18:29+0300
спецоперация на украине
россия
харьковская область
украина
всу
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7890e0ffb421d19e07eaa14569bd8e23.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений нацгвардии и вооруженных сил Украины. В Минобороны отметили, что в результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области. "Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 (объемно-детонирующих авиационных бомб - ред.) и ФАБ-500 (фугасных авиационных бомб - ред.) с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении МО РФ.
https://1prime.ru/20250726/vsu-859976385.html
харьковская область
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_421cc4cf11dc67420c037dc8088a1e21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, украина, всу, вкс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Харьковская область, УКРАИНА, ВСУ, ВКС
Российские ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
ВКС авиабомбами уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений нацгвардии и вооруженных сил Украины.
В Минобороны отметили, что в результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области.
"Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 (объемно-детонирующих авиационных бомб - ред.) и ФАБ-500 (фугасных авиационных бомб - ред.) с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении МО РФ.
Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект под Белгородом, есть пострадавшие