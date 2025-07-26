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Паслер подал документы для регистрации на досрочных выборах
Паслер подал документы для регистрации на досрочных выборах - 26.07.2025, ПРАЙМ
Паслер подал документы для регистрации на досрочных выборах
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подал в избирательную комиссию документы для регистрации на досрочных выборах, кроме того, он озвучил список... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T00:22+0300
2025-07-26T00:22+0300
2025-07-26T00:22+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подал в избирательную комиссию документы для регистрации на досрочных выборах, кроме того, он озвучил список кандидатов в Совет Федерации.
"Подал в избирком необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. В числе документов – список кандидатов в Совет Федерации: председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, сенатор РФ от Свердловской области Виктор Анатольевич Шептий", – написал Паслер в своем Telegram-канале.
Как уточнили журналистам в свердловском избиркоме, в числе необходимых документов врио губернатора сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований.
В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября.
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Общество , Экономика, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ, Владимир Путин, Совет Федерации
Паслер подал документы для регистрации на досрочных выборах
Врио губернатора Свердловской области Паслер подал документы для регистрации на выборах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подал в избирательную комиссию документы для регистрации на досрочных выборах, кроме того, он озвучил список кандидатов в Совет Федерации.
"Подал в избирком необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. В числе документов – список кандидатов в Совет Федерации: председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, сенатор РФ от Свердловской области Виктор Анатольевич Шептий", – написал Паслер в своем Telegram-канале.
Как уточнили журналистам в свердловском избиркоме, в числе необходимых документов врио губернатора сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований.
В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября.