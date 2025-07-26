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EP Petroecuador возобновила безопасную прокачку нефти - 26.07.2025, ПРАЙМ
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EP Petroecuador возобновила безопасную прокачку нефти
EP Petroecuador возобновила безопасную прокачку нефти - 26.07.2025, ПРАЙМ
EP Petroecuador возобновила безопасную прокачку нефти
Государственная нефтяная компания EP Petroecuador завершила строительство обходной ветки Трансеквадорского нефтепровода (SOTE) в районе реки Локо в провинции... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T07:53+0300
2025-07-26T07:53+0300
энергетика
нефть
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МЕХИКО, 26 июл - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания EP Petroecuador завершила строительство обходной ветки Трансеквадорского нефтепровода (SOTE) в районе реки Локо в провинции Напо и возобновила безопасную прокачку нефти, сообщается в официальном коммюнике компании. "Сегодня, 25 июля, EP Petroecuador завершила строительство обходного участка системы SOTE в районе реки Локо, провинция Напо, и немедленно возобновила безопасную прокачку нефти", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании в Х. По данным оператора, меры были приняты в связи с эрозией почв, вызванной интенсивными осадками и повышением уровня воды в реках, что поставило под угрозу инфраструктуру трубопровода и окружающую среду. "С возобновлением транспортировки нефти ожидается постепенная нормализация экспортных поставок, что окажет прямую поддержку экономике страны“, - отметили в компании. 
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192
40
192
40
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нефть
Энергетика, Нефть
07:53 26.07.2025
 
EP Petroecuador возобновила безопасную прокачку нефти

EP Petroecuador возобновила безопасную прокачку нефти в районе реки Локо в Напо

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МЕХИКО, 26 июл - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания EP Petroecuador завершила строительство обходной ветки Трансеквадорского нефтепровода (SOTE) в районе реки Локо в провинции Напо и возобновила безопасную прокачку нефти, сообщается в официальном коммюнике компании.
"Сегодня, 25 июля, EP Petroecuador завершила строительство обходного участка системы SOTE в районе реки Локо, провинция Напо, и немедленно возобновила безопасную прокачку нефти", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании в Х.
По данным оператора, меры были приняты в связи с эрозией почв, вызванной интенсивными осадками и повышением уровня воды в реках, что поставило под угрозу инфраструктуру трубопровода и окружающую среду.
"С возобновлением транспортировки нефти ожидается постепенная нормализация экспортных поставок, что окажет прямую поддержку экономике страны“, - отметили в компании. 
 
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