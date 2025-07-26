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Reuters раскрыло, что случилось с ВСУ из-за отключения Starlink
Reuters раскрыло, что случилось с ВСУ из-за отключения Starlink - 26.07.2025, ПРАЙМ
Reuters раскрыло, что случилось с ВСУ из-за отключения Starlink
ВСУ столкнулись с необходимостью отложить свои боевые миссии из-за сбоев в работе системы Starlink на текущей неделе, сообщает Reuters. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T14:25+0300
2025-07-26T14:25+0300
2025-07-26T14:25+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с необходимостью отложить свои боевые миссии из-за сбоев в работе системы Starlink на текущей неделе, сообщает Reuters."Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок", — сказано в публикации.В статье отмечается, что украинские военные практически не имеют возможности выполнять свои боевые задачи без доступа к интернету. В четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военнослужащего, сообщило о сбоях в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе системы по всему миру.
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всу, reuters, starlink
Спецоперация на Украине, ВСУ, Reuters, Starlink
Reuters раскрыло, что случилось с ВСУ из-за отключения Starlink
Reuters: сбои в работе Starlink поставили под угрозу боевые операции ВСУ
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
ВСУ столкнулись с необходимостью отложить свои боевые миссии из-за сбоев в работе системы Starlink на текущей неделе, сообщает Reuters
.
"Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок", — сказано в публикации.
В статье отмечается, что украинские военные практически не имеют возможности выполнять свои боевые задачи без доступа к интернету.
В четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военнослужащего, сообщило о сбоях в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе системы по всему миру.
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